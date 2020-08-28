Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação de Aboubakar, do Porto

Crédito: Vincent Aboubakar pode deixar o Porto na próxima temporada após perder espaço no time deSérgio Conceição (AFP

Após uma temporada em que perdeu espaço no elenco de Sérgio Conceição, no Porto, Vincent Aboubakar tem sido bastante cobiçado no mercado internacional e equipes como Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação do camaronês. Apesar do Porto ter tido uma excelente temporada, o jogador disputou apenas nove jogos, com 202 minutos em campo e dois gols contra o Young Boys, que classificaram os Dragões para os 16 avos de final da Liga Europa. Números bem distantes das temporadas anteriores, o que pode aproximar o fim da relação do atleta com o clube português.

Aos 28 anos, ele já estuda novas opções no mercado e duas boas opções aparecem no horizonte. Voltar a vestir a camisa do Besiktas, clube pelo qual atuou em 2016/17 ou defender as cores do tradicional Saint-Étienne e disputar a Liga Francesa, em um território que ele conhece bem, já que jogou em equipes como Valenciennes (2010-2013) e Lorient (2013-2015). Na temporada 2016/17, o camaronês teve uma ótima passagem pelos águias negras. Durante o empréstimo, ele marcou 19 gols e anotou 4 assistências em 38 partidas como a camisa do time da cidade de Istambul. Já pela seleção camaronesa, o jogador marcou 20 gols em 63 jogos.