Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação de Aboubakar, do Porto

Após uma temporada em que perdeu espaço no elenco de Sérgio Conceição, no Porto, Vincent Aboubakar tem sido bastante cobiçado no mercado internacional e equipes como Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação do camaronês. Apesar do Porto ter tido uma excelente temporada, o jogador disputou apenas nove jogos, com 202 minutos em campo e dois gols contra o Young Boys, que classificaram os Dragões para os 16 avos de final da Liga Europa. Números bem distantes das temporadas anteriores, o que pode aproximar o fim da relação do atleta com o clube português.
Aos 28 anos, ele já estuda novas opções no mercado e duas boas opções aparecem no horizonte. Voltar a vestir a camisa do Besiktas, clube pelo qual atuou em 2016/17 ou defender as cores do tradicional Saint-Étienne e disputar a Liga Francesa, em um território que ele conhece bem, já que jogou em equipes como Valenciennes (2010-2013) e Lorient (2013-2015). Na temporada 2016/17, o camaronês teve uma ótima passagem pelos águias negras. Durante o empréstimo, ele marcou 19 gols e anotou 4 assistências em 38 partidas como a camisa do time da cidade de Istambul. Já pela seleção camaronesa, o jogador marcou 20 gols em 63 jogos.
Revelado pelo Cotonsport, de Camarões, o atleta chegou ao Porto em 2014 sendo contratado junto ao Lorient, da França. Com a camisa do time português, ele alcançou, até o momento, o número de 58 gols em 123 jogos.