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Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação de Aboubakar, do Porto

Após uma temporada em que perdeu espaço no elenco de Sérgio Conceição, atacante pode deixar os Dragões e voltar a atuar em  países que conhece bem: França ou Turquia...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 19:00
Crédito: Vincent Aboubakar pode deixar o Porto na próxima temporada após perder espaço no time deSérgio Conceição (AFP
Após uma temporada em que perdeu espaço no elenco de Sérgio Conceição, no Porto, Vincent Aboubakar tem sido bastante cobiçado no mercado internacional e equipes como Besiktas e Saint-Étienne disputam a contratação do camaronês. Apesar do Porto ter tido uma excelente temporada, o jogador disputou apenas nove jogos, com 202 minutos em campo e dois gols contra o Young Boys, que classificaram os Dragões para os 16 avos de final da Liga Europa. Números bem distantes das temporadas anteriores, o que pode aproximar o fim da relação do atleta com o clube português.
Aos 28 anos, ele já estuda novas opções no mercado e duas boas opções aparecem no horizonte. Voltar a vestir a camisa do Besiktas, clube pelo qual atuou em 2016/17 ou defender as cores do tradicional Saint-Étienne e disputar a Liga Francesa, em um território que ele conhece bem, já que jogou em equipes como Valenciennes (2010-2013) e Lorient (2013-2015). Na temporada 2016/17, o camaronês teve uma ótima passagem pelos águias negras. Durante o empréstimo, ele marcou 19 gols e anotou 4 assistências em 38 partidas como a camisa do time da cidade de Istambul. Já pela seleção camaronesa, o jogador marcou 20 gols em 63 jogos.
Revelado pelo Cotonsport, de Camarões, o atleta chegou ao Porto em 2014 sendo contratado junto ao Lorient, da França. Com a camisa do time português, ele alcançou, até o momento, o número de 58 gols em 123 jogos.

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