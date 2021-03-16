Bernat renova contrato com o Paris Saint-Germain por quatro anos

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Juan Bernat, que tinha vínculo somente até o fim da temporada, em junho. O novo acordo com o espanhol de 28 anos terá duração por quatro anos, até 2025.

+ Veja a tabela da Ligue 1- Estou muito feliz por ter estendido o meu contrato com o Paris, sempre disse que me sentia bem aqui. Queria muito continuar a aventura com o clube, aconteceu, e estou muito feliz - disse Bernat.

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Lesionado desde setembro, quando sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, o lateral tem estimativa de retorno às atividades no PSG para o próximo mês.