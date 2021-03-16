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futebol

Bernat renova contrato com o Paris Saint-Germain por quatro anos

Lateral-esquerdo, que tinha vínculo somente até o final da atual temporada, fica no Parque dos Príncipes até 2025. Lesionado desde setembro, espanhol deve voltar no próximo mês...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Juan Bernat, que tinha vínculo somente até o fim da temporada, em junho. O novo acordo com o espanhol de 28 anos terá duração por quatro anos, até 2025.
+ Veja a tabela da Ligue 1- Estou muito feliz por ter estendido o meu contrato com o Paris, sempre disse que me sentia bem aqui. Queria muito continuar a aventura com o clube, aconteceu, e estou muito feliz - disse Bernat.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Lesionado desde setembro, quando sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, o lateral tem estimativa de retorno às atividades no PSG para o próximo mês.
Desde 2018 na capital francesa, o atleta entrou em campo 76 vezes, fez seis gols e deu dez assistências. O espanhol conquistou o Campeonato Francês duas vezes, a Copa da França uma vez, a Copa da Liga Francesa uma vez e a Supercopa da França uma vez.

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