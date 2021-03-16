Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bernardo Silva elogia Rúben Dias: 'Tem sido um dos melhores da equipe'

Zagueiro chegou em setembro e já vem se destacando com a camisa do Manchester City...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:17
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Na sua primeira temporada com o Manchester City, Rúben Dias já impressiona. Por conta disso, Bernardo Silva, compatriota e companheiro de equipe do português, rasgou elogios ao defensor.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- O Rúben é um jogador com um caráter e personalidade muito fortes. Trouxe competitividade, caráter, ambição, vontade de ganhar e liderança à nossa equipe. Mesmo sendo um jogador muito jovem e novo no clube, às vezes quando alguém chega a uma nova equipe, chega meio envergonhado. O Rúben chegou com confiança e capacidade de se impor muito rápido. E os resultados estão à vista, tem sido um dos melhores jogadores da nossa equipe, e da Premier League - disse à Sport TV. Desde que chegou ao Manchester City em setembro, Rúben Dias disputou 39 partidas e marcou dois gols com a camisa do clube inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados