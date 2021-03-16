Bernardo Silva elogia Rúben Dias: 'Tem sido um dos melhores da equipe'

- O Rúben é um jogador com um caráter e personalidade muito fortes. Trouxe competitividade, caráter, ambição, vontade de ganhar e liderança à nossa equipe. Mesmo sendo um jogador muito jovem e novo no clube, às vezes quando alguém chega a uma nova equipe, chega meio envergonhado. O Rúben chegou com confiança e capacidade de se impor muito rápido. E os resultados estão à vista, tem sido um dos melhores jogadores da nossa equipe, e da Premier League - disse à Sport TV. Desde que chegou ao Manchester City em setembro, Rúben Dias disputou 39 partidas e marcou dois gols com a camisa do clube inglês.