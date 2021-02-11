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futebol

Bernard é herói do Everton em jogo de nove gols contra o Tottenham

Jogador brasileiro de 28 anos do Everton marcou o gol decisivo da vitória por 5 a 4 contra o Tottenham pela FA Cup...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 21:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 21:48
Crédito: AFP
O atacante Bernard, ex-Atlético Mineiro, foi o herói da dramática classificação do Everton para as quartas de final da FA Cup. O brasileiro marcou o gol vitória dos Toffees sobre o Tottenham na prorrogação após empate em 4 a 4 no tempo normal de jogo.
Veja a tabela do Inglês- É uma sensação muito boa participar de maneira decisiva de um grande jogo como esse. Marcar o gol da vitória, contra um adversário forte como Tottenham e ajudar o clube a avançar de fase é sensacional - comemorou Bernard. Nas fases anteriores, o Everton eliminou o Rotherham United e o Sheffield Wednesday. Nesta quinta-feira (11), serão sorteados os jogos das quartas de final da FA Cup.

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