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Bernard comemora virada do Sharjah em partida repleta de brasileiros: 'Muito emocionante'

Sete brasileiros disputaram a partida do Sharjah, entre eles Bernard, Ramiro, William Pottker e o treinador Odair Hellmann
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LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 14:24

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:24

Crédito: Divulgação / Sharjah
Em um jogo repleto de brasileiros, o Sharjah conseguiu uma importante virada sobre o Al Wasl, por 3 a 2, jogando com um homem a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo e com 2 a 0 no placar para o adversário. A partida válida pela terceira rodada da Pro League dos Emirados Árabes Unidos reuniu sete jogadores brasileiros: Bernard, Caio e Luanzinho do lado do Sharjah; Adryelson, Ramiro, William Potker, Luiz Henrique do lado do Al Wasl, que tinha o técnico Odair Hellmann no banco de reservas.Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Sharjah teve Alhassan Saleh expulso, após cometer um pênalti convertido por Fábio Lima. Mesmo com um jogador a menos e a desvantagem no placar, comandado por Bernard, o Sharjah mostrou força e tentou a igualdade ainda no primeiro tempo. Porém, o time foi para o intervalo com a derrota parcial.
Aos 15 minutos do segundo tempo, o Al Wasl abriu vantagem de dois gols. Dez minutos mais tarde, começou a reação do Sharjah. Caio, de pênalti, diminuiu a desvantagem no placar e, dois minutos depois, Ben Malango empatou a partida.
A partida caminhava para o empate, quando nos acréscimos do segundo tempo, Bernard arrancou com a bola e lançou em profundidade para Ben Malango ganhar a disputa com o defensor e acertar um belo chute de fora da área para virar o placar para o Sharjah.
- Foi um jogo muito emocionante. A equipe toda está de parabéns, porque mesmo com tantas adversidades, lutou até o fim para conquistar essa vitória. Resultados assim fortalecem demais o grupo - comemorou Bernard ao fim do jogo.
Como prêmio, o Sharjah assumiu a liderança provisória da Pro League com nove pontos, em três jogos disputados.

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