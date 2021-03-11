Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bergson, ex-Fortaleza, é apresentado com limusine em clube da Malásia

Atacante brasileiro de 29 anos foi emprestado pela equipe cearense ao Johor FC até junho deste ano...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 20:21
Crédito: Johor FC/Divulgação
O Johor FC, da Malásia, anunciou oficialmente a contratação do atacante Bergson. O jogador foi emprestado ao clube pelo Fortaleza até julho deste ano, e a sua apresentação na nova equipe foi marcada por muito luxo, com o atleta tendo uma limusine no vídeo.
Veja o mata-mata da Champions LeagueCom contrato até o final de 2021, Bergson estava fora dos planos do Fortaleza, e foi emprestado pela equipe cearense ao Johor FC, da Malásia, até julho deste ano. Em seu novo clube, o atacante brasileiro foi apresentado com muito luxo envolvido.
Na postagem de apresentação de Bergson no Johor FC, é vista uma limusine com o atleta, além de um terno refinado sendo usado pelo atacante brasileiro ex-Fortaleza. O jogador contratado de 29 anos já recebeu a camisa nove da equipe malaia.
Bergson teve passagens por outros clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro além do Fortaleza. O atacante jogou no maior rival do Leão, o Fortaleza, e também no Athletico Paranaense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados