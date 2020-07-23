Bergkamp diz que Arsenal seria time ideal para voltar a ser técnico

Crédito: Bergkamp passou 11 anos no Arsenal e é ídolo da torcida londrina (Divulgação

Dennis Bergkamp, ex-atacante e ídolo do Arsenal, está sem trabalhar como treinador desde 2017, quando deixou o Ajax. Desde então, o veterano de 51 anos vive sua vida em seu país, na Holanda, mas revelou, em entrevista à revista “FourFourTwo” que tem desejo de retomar a carreira como comandante e revelou qual equipe seria ideal.

- Neste momento, não tenho contato com o clube para um possível regresso. Vamos ver o que acontece quando eu tomar uma decisão sobre meu futuro como treinador. Retornar ao Arsenal seria ideal. Joguei lá por 11 anos e minha relação com o clube segue sendo muito estreita.