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futebol

Bergkamp diz que Arsenal seria time ideal para voltar a ser técnico

Ex-atacante e ídolo dos Gunners não treina uma equipe desde 2017, quando saiu do Ajax, mas holandês parece estar com vontade de retornar a trabalhar na beira do campo...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 16:27

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:27

Crédito: Bergkamp passou 11 anos no Arsenal e é ídolo da torcida londrina (Divulgação
Dennis Bergkamp, ex-atacante e ídolo do Arsenal, está sem trabalhar como treinador desde 2017, quando deixou o Ajax. Desde então, o veterano de 51 anos vive sua vida em seu país, na Holanda, mas revelou, em entrevista à revista “FourFourTwo” que tem desejo de retomar a carreira como comandante e revelou qual equipe seria ideal.
- Neste momento, não tenho contato com o clube para um possível regresso. Vamos ver o que acontece quando eu tomar uma decisão sobre meu futuro como treinador. Retornar ao Arsenal seria ideal. Joguei lá por 11 anos e minha relação com o clube segue sendo muito estreita.
O holandês elogiou o início de trabalho de Mikel Arteta por conta de sua perspectiva e mudar a filosofia de jogo dos Gunners. Enquanto isso, o campeão de três títulos ingleses e quatro Copas da Inglaterra parece estar na expectativa por ter um contato com o futebol mais próximo novamente.

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