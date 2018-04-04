Berço de Lincoln, Feu Rosa revela novas joias na Taça das Comunidades

Lincoln, talento descoberto no bairro Feu Rosa, na Serra, atualmente joga no Flamengo e tem passe avaliado em torno de R$ 200 milhões. A jovem promessa, que saiu da escolinha do Jerê, desfila qualidade técnica e física com a camisa rubro-negra e pela seleção brasileira sub-17.

Lincoln, atacante do Flamengo Crédito: Divulgação

De olho em novos talentos, a comunidade de Feu Rosa já garantiu sua inscrição na Taça EDP das Comunidades. Duas escolinhas irão representar o bairro na segunda edição do campeonato. Segundo o técnico e coordenador da Associação Social de Cultura Esporte e Laser (Ascel), Erivelton Luiz Vieira Ribeiro, a premiação e a oportunidade de mostrar seus craques são a grande motivação. Temos mais de 80 atletas participando do projeto e esperamos revelar talentos, explicou.

Jeremias de Oliveira, conhecido como DJ Jerê, técnico e coordenador da Escolinha do Jerê, também acredita que o prêmio trará mais motivação aos jogadores, pois serão realizadas melhorias no bairro. É um tipo de projeto que deve sempre acontecer todos os anos, pois motiva todas as comunidades do Estado, avaliou.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site www.tacaedpdascomunidades.com.br até o dia 9 de abril.

Cronograma

26 de março a 9 de abril: início das inscrições das comunidades;

11 de abril: divulgação dos bairros contemplados e lançamento do concurso Que Torcida é Essa;

28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio: dias em que ocorrerão as peneiras dos atletas;

9 de maio: congresso técnico para apresentar a mecânica e as regras, sorteio das chaves, palestra motivacional de profissionais do futebol, presença dos representantes das comunidades, entre outros. O fórum será na Rede Gazeta;

12 de maio: festa de abertura da Taça EDP das Comunidades;

13, 19 e 20 de maio: jogos da fase classificatória;

26 e 27 de maio: jogos de oitavas e quartas de final;

2 de junho: jogos das semifinais;