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Berbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier League

Ex-jogador disse que técnico espanhol decepcionou por não ter disputado título Inglês com Liverpool, mas acredita que comandante irá permanecer no Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 13:42

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 13:42

Crédito: Manchester City ainda está vivo em duas competições na temporada (PETER POWELL / POOL / AFP
O ex-atacante do Manchester United, Dimitar Berbatov, não poupou críticas para o técnico Pep Guardiola e a campanha atual no Campeonato Inglês, em declarações para o “Betfair”. Apesar da equipe ter sido campeã da Copa da Liga Inglesa e ainda estar vivo na disputa da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, o búlgaro está decepcionado.
- A temporada de Guardiola na Premier League foi um fracasso. Primeiro porque não vai ganhar, mas porque ele nem foi capaz de desafiar o Liverpool. Renunciou do título. Ainda falta a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra, ambas muito difíceis de ganhar.
Apesar da campanha abaixo do esperado, o ex-jogador acredita que o espanhol irá ficar mais uma temporada na Inglaterra e cumrpir seu contrato com o Manchester City.
- Se ele deixar a Inglaterra, estará admitindo que não que não pode enfrentar o desafio que o Liverpool propõe. Por isso não acredito que vá. Além disso, eu quero que Guardiola fique. Quero os melhores na Premier League.
Apesar das críticas, Berbatov é um admirador do treinador espanhol e do seu estilo de jogo, mas disse que Jurgen Klopp ensinou uma lição ao futebol com o Liverpool. O ex-United diz que os Reds conseguem jogar de diversas maneiras e que se adapta ao adversário.E MAIS:PSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José MourinhoParis Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do RealJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sairRenovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do Bayern E MAIS:

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