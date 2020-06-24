Berbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier League

Crédito: Manchester City ainda está vivo em duas competições na temporada (PETER POWELL / POOL / AFP

O ex-atacante do Manchester United, Dimitar Berbatov, não poupou críticas para o técnico Pep Guardiola e a campanha atual no Campeonato Inglês, em declarações para o “Betfair”. Apesar da equipe ter sido campeã da Copa da Liga Inglesa e ainda estar vivo na disputa da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, o búlgaro está decepcionado.

- A temporada de Guardiola na Premier League foi um fracasso. Primeiro porque não vai ganhar, mas porque ele nem foi capaz de desafiar o Liverpool. Renunciou do título. Ainda falta a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra, ambas muito difíceis de ganhar.

Apesar da campanha abaixo do esperado, o ex-jogador acredita que o espanhol irá ficar mais uma temporada na Inglaterra e cumrpir seu contrato com o Manchester City.

- Se ele deixar a Inglaterra, estará admitindo que não que não pode enfrentar o desafio que o Liverpool propõe. Por isso não acredito que vá. Além disso, eu quero que Guardiola fique. Quero os melhores na Premier League.