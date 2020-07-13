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futebol

Benzema será banco pelo Real Madrid contra o Granada

Atacante foi titular nas oito partidas desde o retorno do Campeonato Espanhol, mas será poupado pelo técnico Zidane após sentir dores no final do jogo contra o Alavés...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 17:40

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:40

Crédito: Benzeman tem sido peça chave no esquema do Real Madrid (Divulgação Twitter Real Madrid FC
Após ser titular nos primeiros oito jogos desde o retorno do Campeonato Espanhol após a paralisação por conta da COVID-19, o atacante Benzema será reserva no duelo contra o Granada, nesta segunda-feira. O francês sentiu dores após a última partida diante do Alavés e será poupado pelo técnico Zidane.
Aos 32 anos, o centroavante se encontra em um dos melhores momentos na carreira, tem sido peça chave e decisiva no esquema merengue. Desde o retorno, o camisa nove tem quatro gols e duas assistências, além de ter participado de 96% dos minutos totais disputados pelo gigante espanhol.
Apesar disso, Benzema estará no banco e poderá ser opção para Zidane caso o treinador não esteja satisfeito com o que estiver vendo em campo. O francês tem sido titular pelo desempenho ruim de Jovic na temporada e pela desconfiança em Mariano. Com isso, aumentam as chances do público ver Vinícius Júnior e Rodrygo em ação.

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