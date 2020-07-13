Benzema será banco pelo Real Madrid contra o Granada

Crédito: Benzeman tem sido peça chave no esquema do Real Madrid (Divulgação Twitter Real Madrid FC

Após ser titular nos primeiros oito jogos desde o retorno do Campeonato Espanhol após a paralisação por conta da COVID-19, o atacante Benzema será reserva no duelo contra o Granada, nesta segunda-feira. O francês sentiu dores após a última partida diante do Alavés e será poupado pelo técnico Zidane.

Aos 32 anos, o centroavante se encontra em um dos melhores momentos na carreira, tem sido peça chave e decisiva no esquema merengue. Desde o retorno, o camisa nove tem quatro gols e duas assistências, além de ter participado de 96% dos minutos totais disputados pelo gigante espanhol.