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Benzema se diz recuperado de dores no joelho e pronto para duelo contra a Alemanha pela Eurocopa

Atacante do Real Madrid foi substituído no último amistoso da seleção, contra a Bulgária...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 12:48

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 12:48

Crédito: Benzema sentiu dores no joelho em partida da França contra a Bulgária (FRANCK FIFE/AFP
Um dos principais jogadores da seleção francesa, o atacante Karim Benzema não deve ter problemas para enfrentar a Alemanha, na próxima terça-feira, pela Eurocopa. Recuperado de dores no joelho, o jogador confirmou que está feliz e a situação física é 'impecável'."Impecável, super feliz, não sinto mais dores. Estou feliz de voltar a treinar normalmente", disse o atleta em declaração aos canais oficiais da federação francesa.
O jogador foi substituído no último amistoso da equipe, contra a Bulgária, se queixando de dores na região. Benzema já apareceu em vídeos divulgados pela federação francesa participando normalmente dos treinamentos. O atleta fez atividades físicas e técnicas.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
Com o retorno de Benzema, Didier Deschamps deve ir a campo contra a Alemanha, com: loris; Pavard, Varane, Kimpembe e Hernandez; Pogba, Kanté e Rabiot; Griezmann, Benzema e Mbappé. O duelo entre as duas equipes é válido pelo Grupo F, e fecha a primeira rodada da Euro.

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