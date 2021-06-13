Benzema se diz recuperado de dores no joelho e pronto para duelo contra a Alemanha pela Eurocopa

Crédito: Benzema sentiu dores no joelho em partida da França contra a Bulgária (FRANCK FIFE/AFP

Um dos principais jogadores da seleção francesa, o atacante Karim Benzema não deve ter problemas para enfrentar a Alemanha, na próxima terça-feira, pela Eurocopa. Recuperado de dores no joelho, o jogador confirmou que está feliz e a situação física é 'impecável'."Impecável, super feliz, não sinto mais dores. Estou feliz de voltar a treinar normalmente", disse o atleta em declaração aos canais oficiais da federação francesa.

O jogador foi substituído no último amistoso da equipe, contra a Bulgária, se queixando de dores na região. Benzema já apareceu em vídeos divulgados pela federação francesa participando normalmente dos treinamentos. O atleta fez atividades físicas e técnicas.

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