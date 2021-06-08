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futebol

Benzema sai lesionado, mas França vence a Bulgária em seu último amistoso antes da Eurocopa

Griezmann fez golaço de bicicleta para dar a vitória aos franceses; Karim Benzema deixou o campo com dores no joelho...

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:02
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta terça-feira, a Seleção Francesa recebeu a Seleção Búlgara no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, em seu último amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou com vitória da França por 3 a 0, com gols marcados por Antoine Griezmann e Olivier Giroud (duas vezes).
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!GOLAÇOA França foi a seleção que conseguiu se sair melhor na primeira etapa da partida desta terça-feira. Aos 29 minutos de jogo, o atacante Antoine Griezmann aproveitou um corte feito pela Bulgária em um chute de Mbappé para acertar uma finalização de bicicleta, abrindo o placar para os franceses.
LESÃOAntes do final da primeira etapa, a Seleção Francesa enfrentou um baque grande e preocupante. Aos 41 minutos, o atacante Karim Benzema sentiu dores no joelho e foi substituído por Olivier Giroud. O jogador do Real Madrid estava fora da seleção desde 2015, e é um grande adicional na lista da Eurocopa.
DOMÍNIODurante toda a partida desta terça-feira, a Bulgária não conseguiu parar o ataque francês e oferecer perigo ao time da casa. A França, que manteve um volume de ataque forte e constante, pressionou os búlgaros durante todo o jogo.
AMPLIOUNa segunda etapa, a França manteve o ritmo de ataque elevado, mas viu o goleiro Daniel Naumov, da Bulgária, fazer boas defesas. Ainda assim, aos 38 minutos, Benjamin Pavard conseguiu um bom cruzamento na direita para Giroud ampliar a vantagem. Já aos 44 minutos, o atacante recebeu um passe de Ben Yedder para fazer o terceiro gol.
SEQUÊNCIAEm sua estreia na Eurocopa, a França enfrenta a Alemanha na Allianz Arena, em Munique, na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília).

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