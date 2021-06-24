Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benzema revela conversa com Cristiano Ronaldo em jogo entre Portugal e França: 'Um grande amigo'
Benzema revela conversa com Cristiano Ronaldo em jogo entre Portugal e França: 'Um grande amigo'

Atacantes atuaram junto no Real Madrid e foram os destaques do empate na última rodada da fase de grupos. Cada um balançou as redes duas vezes em Budapeste...
LanceNet

24 jun 2021 às 15:43

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:43

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Destaque da França no empate com Portugal, na última quarta-feira, o atacante Karim Benzema foi questionado após a partida sobre a conversa que teve com Cristiano Ronaldo no fim do primeiro tempo. Ex-companheiro do português na época de Real Madrid, o camisa 19 disse que é grande amigo de CR7.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- (Cristiano) Ronaldo é um grande amigo, fizemos uma grande parceria no Real Madrid, muitos gols juntos. Foi um prazer voltar a vê-lo. Conversamos, desejamos sorte um ao outro para o futuro na seleção e nos clubes - disse Benzema.
O atacante francês não foi o único que balançou as redes duas vezes. Cristiano Ronaldo também deixou marca em duas oportunidades no empate em 2 a 2. Com os gols marcados, o camisa 7 chegou a 109 gols pela seleção portuguesa e empatou o iraniano Ali Daei como maior artilheiro por seleções da história.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Portugal e França voltam a campo pela Eurocopa nas oitavas de final. Os portugueses encaram a Bélgica, no domingo, às 16h, em Sevilha. Os franceses, por sua vez, jogam contra a Suíça, na segunda-feira, no mesmo horário, em Bucareste. Ambos os jogos são no horário de Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos
Imagem de destaque
Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados