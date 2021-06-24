Benzema revela conversa com Cristiano Ronaldo em jogo entre Portugal e França: 'Um grande amigo'

Destaque da França no empate com Portugal, na última quarta-feira, o atacante Karim Benzema foi questionado após a partida sobre a conversa que teve com Cristiano Ronaldo no fim do primeiro tempo. Ex-companheiro do português na época de Real Madrid, o camisa 19 disse que é grande amigo de CR7.
- (Cristiano) Ronaldo é um grande amigo, fizemos uma grande parceria no Real Madrid, muitos gols juntos. Foi um prazer voltar a vê-lo. Conversamos, desejamos sorte um ao outro para o futuro na seleção e nos clubes - disse Benzema.
O atacante francês não foi o único que balançou as redes duas vezes. Cristiano Ronaldo também deixou marca em duas oportunidades no empate em 2 a 2. Com os gols marcados, o camisa 7 chegou a 109 gols pela seleção portuguesa e empatou o iraniano Ali Daei como maior artilheiro por seleções da história.
Portugal e França voltam a campo pela Eurocopa nas oitavas de final. Os portugueses encaram a Bélgica, no domingo, às 16h, em Sevilha. Os franceses, por sua vez, jogam contra a Suíça, na segunda-feira, no mesmo horário, em Bucareste. Ambos os jogos são no horário de Brasília.