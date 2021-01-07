Benzema pode pegar até cinco anos de prisão por chantagem contra ex-companheiro de seleção francesa

Crédito: Frank Fife / AFP

O atacante Karim Benzema será julgado pelo Tribunal de Versalhes por suposta chantagem contra Valbuena, seu ex-companheiro de seleção francesa. O caso começou em 2015 quando o jogador do Olympiacos foi ameaçado por ter um vídeo íntimo com a esposa exposto na internet por dois homens, que o cobraram dinheiro para não divulgar a gravação.Após a negativa do atleta, os bandidos entraram em contato com Benzema e o atacante teria conversado com Valbuena, em concentração na seleção francesa, dizendo que seria melhor que o meio-campista pagasse o dinheiro para evitar outros problemas. O jogador merengue afirma que deu apenas um conselho ao companheiro.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol

Segundo o advogado do centroavante, Sylvain Cormier, a decisão do Tribunal é injusta.

- A decisão de levá-lo a julgamento é uma crueldade absurda e injusta. Benzema não tem nada a provar neste tema. Não se falou em dinheiro - afirmou o representante do atleta à agência “EFE”.