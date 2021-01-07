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Benzema pode pegar até cinco anos de prisão por chantagem contra ex-companheiro de seleção francesa

Atacante do Real Madrid será julgado por Tribunal de Versalhes sobre caso em que Valbuena sofreu ameaça de ter vídeo íntimo com a esposa exposto na internet...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 12:09

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 12:09

Crédito: Frank Fife / AFP
O atacante Karim Benzema será julgado pelo Tribunal de Versalhes por suposta chantagem contra Valbuena, seu ex-companheiro de seleção francesa. O caso começou em 2015 quando o jogador do Olympiacos foi ameaçado por ter um vídeo íntimo com a esposa exposto na internet por dois homens, que o cobraram dinheiro para não divulgar a gravação.Após a negativa do atleta, os bandidos entraram em contato com Benzema e o atacante teria conversado com Valbuena, em concentração na seleção francesa, dizendo que seria melhor que o meio-campista pagasse o dinheiro para evitar outros problemas. O jogador merengue afirma que deu apenas um conselho ao companheiro.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Segundo o advogado do centroavante, Sylvain Cormier, a decisão do Tribunal é injusta.
- A decisão de levá-lo a julgamento é uma crueldade absurda e injusta. Benzema não tem nada a provar neste tema. Não se falou em dinheiro - afirmou o representante do atleta à agência “EFE”.
Desde 2015, Benzema não foi mais convocado para jogar por seu país e perdeu a Copa do Mundo de 2018. Também em 2018, o jogador foi acusado por crime de cumplicidade de chantagem e o francês pode pegar até cinco anos de prisão caso seja considerado culpado.

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