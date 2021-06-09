Benzema não tem lesão grave e está confirmado na Eurocopa

A lesão sofrida por Benzema no amistoso diante da Bulgária na última terça-feira não é preocupante. Segundo a "RMC Sport", o atacante deve ser baixa pelos próximos três dias, mas deve estar disponível para a partida contra a Alemanha no próximo dia 15 de junho para a estreia da França na Eurocopa.Os exames médicos não apontaram uma lesão muscular ou uma fissura no ligamento, mas sim um golpe. De acordo com as informações, o atleta merengue não sentia tantas dores no período da noite e pode retornar aos treinos em até dois dias caso sua recuperação seja rápida.