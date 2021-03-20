Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benzema faz dois e comanda vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo

Equipe merengue  venceu fora de casa e conquistou três pontos importantes na disputa do Campeonato Espanhol...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 14:10
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Real Madrid conquistou uma vitória importantíssima neste sábado. Jogando fora de casa, a equipe comandada por Zinedine Zidane venceu o Celta de Vigo por 2 a 1. Benzema marcou duas vezes e Asensio uma, enquanto Mina descontou.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Aos 20 minutos do primeiro tempo, Kroos avançou e achou Benzema dentro da área. O francês dominou e tirou do goleiro para colocar o Real Madrid na frente. Aos 30, a zaga falhou feio e Benzema recuperou a bola na área. O francês apenas avançou e e tocou na saída de Villar.
Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Suarez cobrou falta e Mina, de cabeça, apareceu para descontar.
Nos acréscimos, porém, o placar foi fechado pelo Real Madrid. Benzema, o nome do jogo, recebeu de Asensio, invadiu a área e cruzou para o espanhol marcar.
Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 60 pontos e ocupa a segunda colocação de La Liga, mas pode ser ultrapassado com uma vitória do Barcelona. O líder Atlético de Madrid ainda joga e pode abrir seis de vantagem. O Celta está na 11ª posição, com 34 pontos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados