Benzema faz dois e comanda vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo

O Real Madrid conquistou uma vitória importantíssima neste sábado. Jogando fora de casa, a equipe comandada por Zinedine Zidane venceu o Celta de Vigo por 2 a 1. Benzema marcou duas vezes e Asensio uma, enquanto Mina descontou.
Aos 20 minutos do primeiro tempo, Kroos avançou e achou Benzema dentro da área. O francês dominou e tirou do goleiro para colocar o Real Madrid na frente. Aos 30, a zaga falhou feio e Benzema recuperou a bola na área. O francês apenas avançou e e tocou na saída de Villar.
Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Suarez cobrou falta e Mina, de cabeça, apareceu para descontar.
Nos acréscimos, porém, o placar foi fechado pelo Real Madrid. Benzema, o nome do jogo, recebeu de Asensio, invadiu a área e cruzou para o espanhol marcar.
Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 60 pontos e ocupa a segunda colocação de La Liga, mas pode ser ultrapassado com uma vitória do Barcelona. O líder Atlético de Madrid ainda joga e pode abrir seis de vantagem. O Celta está na 11ª posição, com 34 pontos.