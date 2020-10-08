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futebol

Benzema fala sobre parceria com CR7: 'Joguei para ele'

Atacante francês revelou que mudou seu estilo de jogo e se
adaptou para conseguir melhorar o entrosamento com o português...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 12:05

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:05

Crédito: Sergei Supinsky / AFP
Em entrevista concedida a Jorge Valdano, Karim Benzema contou sobre sua parceria com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. O francês explica que adaptou seu estilo de jogo para conseguir jogar com o português.
- Ele estava lá para fazer os gols, mudei o meu jogo para jogar com ele. No Lyon jogava de outra forma. Agora estou livre no campo, gosto de ter a bola. Com o Cristiano, mudei, joguei para ele - disse.- Tinha um jogador na equipe que marcava o dobro ou o triplo dos gols e, quando é assim, tem que se adaptar. Pensei que não havia problemas, que tinha de mudar o meu jogo, fazer mais assistências. Deixei de lado a minha alma de querer marcar gols - concluiu.

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