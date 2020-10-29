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Benzema e Vini Jr. se acertam após polêmica na Liga dos Campeões

Jogadores se entendem em treinamento do Real Madrid nesta quinta-feira na reapresentação dos atletas. Equipe teve folga após duelo de terça-feira, pela Champios...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:27
Crédito: Divulgação
Clima de paz no Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, Benzema e Vini Jr. estão bem um com o outro após a polêmica que envolveu os dois na última partida do clube, pela Liga dos Campeões, contra o Borussia Mönchengladbach. Na ocasião, o francês teria dito a Mendy para que "não passasse a bola ao brasileiro".Nesta quinta-feira, segundo informou o jornal "Marca", o Real Madrid se reapresentou após folga na quarta-feira e os dois jogadores eram o centro das atenções. A publicação diz que Benzema chamou Vini Jr. para conversar com e esclareceu as coisas.
Durante o treinamento, os dois atacantes estiveram perto um do outro durante as atividades e a relação entre os atletas era muito boa, segundo relatou o jornal.

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