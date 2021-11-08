'Benzema é um candidato muito forte a ganhar a Bola de Ouro', diz Didier Deschamps, técnico da França

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP

Está chegando a hora de conhecer o grande vencedor da Bola de Ouro 2021, prêmio que é entregue pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. E no que depender do técnico Didier Deschamps, da seleção francesa, o atacante Karim Benzema merece o troféu.Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o selecionador da atual campeã mundial falou sobre o tema e afirmou que o jogador do Real Madrid merece ser eleito o melhor jogador do mundo. A exemplo de Deschamps, o brasileiro Ronaldo Fenômeno também expressou sua torcida por Benzema.

- A Bola de Ouro é um prêmio individual de muito prestígio. Benzema é um dos candidatos fortes e desejo que ele vença, não porque eu seja o seu treinador ou por ele ser francês, mas sim em relação a tudo o que ele fez com seu clube e com a seleção francesa neste ano - disse Deschamps.

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Benzema foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2020/21, com 30 gols marcados em 46 partidas disputadas. As boas atuações do centroavante renderam uma nova chance ao atleta na seleção da França para a Eurocopa depois de quase seis anos sem ser convocado.

Desde seu retorno à seleção, Benzema entrou em campo pelas Les Bleus em 11 partidas e marcou seis gols. Na atual temporada, pelo clube espanhol, o camisa 9 tem 14 gols em 15 jogos disputados.

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