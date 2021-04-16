Benzema e Real Madrid se aproximam de renovação até 2023

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Karim Benzema e o Real Madrid estão próximos de um acordo para renovação de contrato até 2023. Segundo o "MARCA", essa é uma das prioridades do clube merengue, que pretende assinar um novo vínculo antes mesmo do final da atual temporada.

VEJA A TABELA DE LA LIGA

O contrato de Benzema vai até junho de 2022. A oferta merengue vai de encontro à política de oferecer apenas um ano aos jogadores que tem mais de 30 de idade. O francês tem 33.