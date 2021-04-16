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futebol

Benzema e Real Madrid se aproximam de renovação até 2023

Novo contrato pode ser assinado antes mesmo do fim da atual temporada...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 10:17
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Karim Benzema e o Real Madrid estão próximos de um acordo para renovação de contrato até 2023. Segundo o "MARCA", essa é uma das prioridades do clube merengue, que pretende assinar um novo vínculo antes mesmo do final da atual temporada.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
O contrato de Benzema vai até junho de 2022. A oferta merengue vai de encontro à política de oferecer apenas um ano aos jogadores que tem mais de 30 de idade. O francês tem 33.
O merengue '9' chegou à capital em julho de 2009 , vindo do Olympique de Lyon, portanto esta é sua décima terceira campanha em branco. Caso assine e cumpra seu novo contrato, em junho de 2023 soma 15 temporadas defendendo a camisa do Real Madrid.O camisa 9 do Real Madrid chegou ao clube em julho de 2009. Desde então, atuou em 549 partidas, marcou 274 gols e deu 141 assistências.

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