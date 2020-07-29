Benzema diz que uma de suas frustrações foi não ter jogado com R9

Crédito: Benzema conversou com os fãs pelo Youtube e abriu o seu coração (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Karim Benzema foi, provavelmente, o grande jogador da campanha campeã do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, o atacante fez uma live em seu canal no Youtube. Lá, respondeu perguntas dos fãs. Numa delas, comentou sobre com quais jogadores gostaria de ter atuado. Ele disse que tinha duas frustrações e uma delas envolvia não ter um brasileiro como seu companheiro de ataque:

- Essa pergunta é fácil de ser respondida. Quer ter sido companheiro de Ronaldo Nazario e de Zidane.​Sobre o seu afastamento da Seleção francesa desde 2015, por causa de um conturbado caso chantagem envolvendo Valbuena, ele disse que isso faz parte do passado e que não jogar pela seleção de seu país não o afeta.

- Posso dizer que não me arrependo de nada. E diria que eu não troco os meus quatro títulos de Champions League pelo Mundial da Copa do Mundo - disse Benzema, que evidentemente não fez parte da campanha campeã dos gauleses na Rússia e tem muito orgulho com o sucesso que faz no Real Madrid.

Quando perguntado sobre qual o melhor jogador com quem atuou, o francês ficou em cima do muro.

- Já joguei com jogadores como Cristiano Ronaldo, Kaká, Raúl, Sergio Ramos... Não posso escolher um. É complicado - disse para logo em seguida considerar Sergio Ramos e Varane como os melhores zagueiros do mundo.

Benzema fechou o papo revelando qual o grande sonho que ele espera realizar.