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futebol

Benzema celebra gols na Champions e classificação: 'Foi um bom jogo'

Atacante marcou os dois gols da vitória merengue sobre o Borussia Mönchengladbach, que resultou na classificação de seu time. Francês vira o estrangeiro com mais jogos pelo clube...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 16:25
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Herói do Real Madrid na vitória merengue sobre o Borussia Mönchengladbach, que garantiu a vaga do time espanhol nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o atacante Karim Benzema comemorou o resultado. Autor dos dois gols da partida, o francês disse que o time "precisava de uma partida dessa".
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Foi um bom jogo para nós, para o caminho que queremos seguir. Cada jogo é difícil e cada encontro é uma final para nós porque sabemos que o adversário é forte. Mas se jogarmos sempre como uma equipe, ninguém poderá nos vencer. Sempre tentamos preparar bem o jogo, mas por vezes não temos essa ponta de sorte para marcar gols e conseguir os três pontos - disse o francês.
Com a partida desta quarta-feira, Benzema tem agora 527 jogos disputados com a camisa do Real Madrid e igualou a marca do brasileiro Roberto Carlos. Desta forma, o camisa 9 se torna no jogador estrangeiro que mais vestiu o uniforme merengue.
- Hoje (quarta-feira) foi um bom jogo para a nossa confiança. Necessitávamos de um jogo como o de hoje. Vamos continuar porque estamos no bom caminho - concluiu.

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