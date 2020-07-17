Benzema brilha, Real vence e garante título do Campeonato Espanhol

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O Real Madrid conquistou mais um título do Campeonato Espanhol. Pela 37ª rodada, os merengues venceram o Villareal por 2 a 1. Benzema fez os dois gols do clube treinado por Zidane, enquanto Iborra descontou para os visitantes.

SEMPRE ELEKarim Benzema teve mais uma grande atuação. O atacante francês marcou os dois gols da vitória merengue e foi novamente o nome do jogo. Ele chegou aos 21 gols e é o vice-artilheiro da competição, com dois gols a menos do que Lionel Messi.

ENSAIADO?Após pênalti sofrido, Sergio Ramos, batedor oficial do Real Madrid, se posicionou para fazer a cobrança. Ele correu e, ao invés de chutar, rolou para Benzema completar e marcar. O VAR, porém, anulou a cobrança e mandou voltar. O francês cobrou direto e marcou.

ENTROU BEMVinícius Júnior também entrou bem na partida. O brasileiro substituiu Hazard no segundo tempo e fez uma linda jogada para o que seria o terceiro gol merengue, mas foi anulado pelo VAR porque Benzema tocou com a mão na bola.

DOMÍNIOCom o título, o Real Madrid chegou ao 34º título do Campeonato Espanhol. Os merengues dominam a competição local, sendo o time que mais venceu. O vice-líder, Barcelona, tem apenas 24.