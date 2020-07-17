Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benzema brilha, Real vence e garante título do Campeonato Espanhol

Atacante francês marcou os dois gols da vitória do clube merengue sobre o Villareal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 21:02

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:02

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid conquistou mais um título do Campeonato Espanhol. Pela 37ª rodada, os merengues venceram o Villareal por 2 a 1. Benzema fez os dois gols do clube treinado por Zidane, enquanto Iborra descontou para os visitantes.
SEMPRE ELEKarim Benzema teve mais uma grande atuação. O atacante francês marcou os dois gols da vitória merengue e foi novamente o nome do jogo. Ele chegou aos 21 gols e é o vice-artilheiro da competição, com dois gols a menos do que Lionel Messi.
ENSAIADO?Após pênalti sofrido, Sergio Ramos, batedor oficial do Real Madrid, se posicionou para fazer a cobrança. Ele correu e, ao invés de chutar, rolou para Benzema completar e marcar. O VAR, porém, anulou a cobrança e mandou voltar. O francês cobrou direto e marcou.
ENTROU BEMVinícius Júnior também entrou bem na partida. O brasileiro substituiu Hazard no segundo tempo e fez uma linda jogada para o que seria o terceiro gol merengue, mas foi anulado pelo VAR porque Benzema tocou com a mão na bola.
DOMÍNIOCom o título, o Real Madrid chegou ao 34º título do Campeonato Espanhol. Os merengues dominam a competição local, sendo o time que mais venceu. O vice-líder, Barcelona, tem apenas 24.
SEM FESTAAs autoridades de Madrid pediram para que não haja festas do título. Para evitar aglomerações, 270 policiais estão nas ruas da cidade e principalmente na Praça de Cibeles, onde o clube costuma festejar seus troféus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados