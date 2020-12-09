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Benzema brilha, Real Madrid vence o Borussia Mönchengladbach e avança na Liga dos Campeões

Após início ruim no grupo, time da capital espanhola ressurge na reta final e conquista a classificação na liderança. Mesmo com a derrota, alemães passam em segundo lugar...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 18:56
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Ressurgiu e passou. Após um início complicado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid conseguiu se recuperar e avançar para as oitavas de final da competição. Nesta quarta-feira, os merengues receberam o Borussia Mönchengladbach e, com dois gols de Benzema, venceram por 2 a 0.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesBRILHO DO CAMISA 9Jogando em casa e precisando do resultado, o Real Madrid se lançou ao ataque no primeiro tempo. Impulsionado pela juventude e velocidade de Vini Jr. e Rodrygo, que foram titulares, os merengues dominaram os alemães. Aos nove minutos, Lucas Vázquez cruzou na medida e Benzema fez de cabeça. Aos 32, foi a vez de Rodrygo fazer jogada pela direita e cruzar na medida para o camisa 9.
PRESSÃO NO SEGUNDO TEMPOO Real Madrid continuou sufocando o Borussia Mönchengladbach no segundo tempo e por pouco Benzema não marcou um hat-trick. Por volta dos 30 minutos, Kroos fez jogada pela esquerda e cruzou para Sergio Ramos, que cabeceou para grande defesa de Sommer. No rebote, o camisa 9 encheu o pé e a bola bateu no travessão, na linha e não entrou.
RESPIRO A ZIDANEQuem respira aliviado com a vitória e classificação do Real Madrid é o técnico Zinédine Zidane. Pressionado no cargo, o francês corria o risco de ser demitido em caso de eliminação na fase de grupos, de acordo com a imprensa espanhola. Em entrevista coletiva, o comandante merengue descartou pedir demissão e deixou a decisão nas mãos da diretoria.
SITUAÇÃOCom a vitória, somada ao resultado do jogo entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que completaram o grupo, o Real Madrid se classificou em primeiro na chave. O clube terminou a fase de grupos com dez pontos e disputará, ao menos nas oitavas de final, o jogo decisivo em casa. Com oito pontos, o Borussia Mönchengladbach se classificou em segundo. O time da Ucrânia também terminou com oito pontos, mas perdeu no critério de desempate.

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