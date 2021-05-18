Benzema altera descrição do perfil no Twitter e aumenta rumores sobre retorno à seleção francesa

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Após seis anos, o regresso de Karim Benzema à seleção francesa está próximo. O atacante modificou sua biografia do Twitter e aumentou rumores sobre uma possível volta ao colocar que é jogador da França. De acordo com o jornal "Le Parisien", o atacante do Real Madrid estará na lista de Deschamps para a Eurocopa.

O retorno de Benzema está ligado diretamente à liberação da Uefa para 26 jogadores, ao invés dos 23 antes estipulados. Além disso, o entorno de Deschamps acredita que o atacante do Real Madrid é o melhor do mundo em sua posição.Em 2016, Benzema foi acusado de tentar extorquir Mathieu Valbuena, companheiro de seleção, com um vídeo íntimo do jogador. Na ocasião, a quadrilha pediu 150 mil euros. O atacante do Real Madrid nega participar disso.