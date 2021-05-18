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Benzema altera descrição do perfil no Twitter e aumenta rumores sobre retorno à seleção francesa

Após seis anos e algumas polêmicas, atacante do Real Madrid deve estar na convocação de Deschamps para a Eurocopa...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 11:32
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Após seis anos, o regresso de Karim Benzema à seleção francesa está próximo. O atacante modificou sua biografia do Twitter e aumentou rumores sobre uma possível volta ao colocar que é jogador da França. De acordo com o jornal "Le Parisien", o atacante do Real Madrid estará na lista de Deschamps para a Eurocopa.
O retorno de Benzema está ligado diretamente à liberação da Uefa para 26 jogadores, ao invés dos 23 antes estipulados. Além disso, o entorno de Deschamps acredita que o atacante do Real Madrid é o melhor do mundo em sua posição.Em 2016, Benzema foi acusado de tentar extorquir Mathieu Valbuena, companheiro de seleção, com um vídeo íntimo do jogador. Na ocasião, a quadrilha pediu 150 mil euros. O atacante do Real Madrid nega participar disso.
Benzema faz uma grande época com o Real Madrid. Principal jogador do clube na temporada, ele atuou em 45 partidas, marcou 29 gols e deu oito assistências.

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