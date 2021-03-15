Benzema abre as portas para renovar com o Real Madrid: 'É o melhor clube do mundo'

Karim Benzema abriu as portas para uma possível renovação de contrato com o Real Madrid. Perto de entrar no último ano de contrato, o francês garantiu que segue focado no clube merengue e está disponível para negociar por mais tempo.

- Penso dia a dia, desfruto de cada treino, de cada jogo. Tenho contrato até 2022, mas a porta está aberta se o presidente quiser renovar. Este é o melhor clube do mundo.Aos 33 anos, Benzema disputou 30 partidas com a camisa do Real Madrid na temporada. Ele marcou 20 gols e deu cinco assistências.