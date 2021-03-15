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Benzema abre as portas para renovar com o Real Madrid: 'É o melhor clube do mundo'

Atacante francês tem contrato com os merengues até 2022 e disse estar aberto a um novo vínculo caso o presidente queira...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 12:46
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Karim Benzema abriu as portas para uma possível renovação de contrato com o Real Madrid. Perto de entrar no último ano de contrato, o francês garantiu que segue focado no clube merengue e está disponível para negociar por mais tempo.
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- Penso dia a dia, desfruto de cada treino, de cada jogo. Tenho contrato até 2022, mas a porta está aberta se o presidente quiser renovar. Este é o melhor clube do mundo.Aos 33 anos, Benzema disputou 30 partidas com a camisa do Real Madrid na temporada. Ele marcou 20 gols e deu cinco assistências.

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