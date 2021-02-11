Bennacer elogia papel de Ibrahimovic no jovem elenco do Milan

Bennacer, um dos meio-campistas com mais destaque no Milan, contou sobre a importância de Ibrahimovic no elenco italiano. Em entrevista à agência “AFP”, o argelino admitiu que o sueco é duro com os jovens do plantel, mas que o perfil do veterano faz bem aos jogadores em busca da perfeição.- Zlatan raramente se detém quando tem que pressionar os jovens do Milan. Mesmo que às vezes o vejamos gritando em campo, é melhor do que se ele não dissesse nada, pois isso significaria que ele não está se importando com o que estamos fazendo. Com toda a experiência que adquiriu, tenta nos levar aos mais altos níveis, sempre em busca da perfeição. Ele nos dá muitos conselhos.