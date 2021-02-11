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futebol

Bennacer elogia papel de Ibrahimovic no jovem elenco do Milan

Meio-campista argelino afirmou que sueco briga com os atletas em busca da alta performance e perfeição dentro de campo em busca do título Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:32

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:32

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Bennacer, um dos meio-campistas com mais destaque no Milan, contou sobre a importância de Ibrahimovic no elenco italiano. Em entrevista à agência “AFP”, o argelino admitiu que o sueco é duro com os jovens do plantel, mas que o perfil do veterano faz bem aos jogadores em busca da perfeição.- Zlatan raramente se detém quando tem que pressionar os jovens do Milan. Mesmo que às vezes o vejamos gritando em campo, é melhor do que se ele não dissesse nada, pois isso significaria que ele não está se importando com o que estamos fazendo. Com toda a experiência que adquiriu, tenta nos levar aos mais altos níveis, sempre em busca da perfeição. Ele nos dá muitos conselhos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O meio-campista participou apenas de 10 jogos do Campeonato Italiano nesta temporada, pois ficou um mês e meio afastado por conta de uma lesão muscular. O camisa quatro busca reconquistar seu espaço na equipe titular e ajudar o Milan na corrida pelo título da principal competição nacional.

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