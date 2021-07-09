Benjamin Back é o novo embaixador da Betfair.net para a Libertadores

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Uma das referências do jornalismo esportivo atual, Benjamin Back, ou Benja, como é conhecido, anunciou nesta quarta-feira que será o novo embaixador da Betfair.net, parceira oficial da CONMEBOL Libertadores.

O apresentador chega para realizar ações nas redes sociais e celebrar a reta final da competição, que entra em sua fase oitavas-de-final no mês de julho, com a presença de seis clubes brasileiros.

Durante a assinatura do contrato em São Paulo (SP), Benja celebrou a sua chegada ao time Betfair.net, empresa que é fã.

- Muito feliz em ser embaixador da Betfair.net no Brasil! Uma marca de peso e extremamente relevante no mercado esportivo no mundo! E muitas coisas legais devem vir por aí - comentou Benjamin Back.

Benjamin Back será um dos nomes para liderar a campanha ‘Todo Resultado É Possível’, que contará com diversas ações para aproximar os torcedores brasileiros dos jogos de onde sairá o novo campeão da América. Os brasileiros Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro estão na fase de mata-mata.

O apresentador fez sua estreia na parceria com a Betfair.net nesta quinta (8), em seu Instagram, Twitter e Facebook. Benja divulgou a ação ‘Rumo à Glória Eterna’, em que deu seus prognósticos para todos os jogos da fase de oitavas-de-final da CONMEBOL Libertadores e revelou quem, na sua opinião, será o grande campeão do torneio.

As oitavas começam na terça-feira com três brasileiros em ação. O Atlético Mineiro visita o Boca Junior, na Argentina. O Fluminense enfrenta, também fora de casa, o Cerro Portenho, no Paraguai. Já o São Paulo recebe o Racing, da Argentina.

No dia seguinte, o Palmeiras, atual campeão, vai até o Chile encarar a Universidad Católica. Na quinta-feira, o Flamengo pega o Defensa y Justicia e o Internacional pega o Olímpia do Paraguai.

Para saber o resultado, basta ficar ligado nas redes sociais do Benja e da Betfair.net.

O jornalista esportivo é sucesso de audiência por onde passa. Muito querido pelos torcedores pelo modo irreverente como trata o mundo da bola, Benja já teve passagens pela RedeTv, Record, Band e FOX Sports Brasil, onde comandava o FOX Sports Rádio, líder absoluto de audiência entre os canais esportivos por assinatura.

Atualmente, Benjamin está no comando do Arena SBT e nas redes sociais faz diversas ativações comentando os resultados do futebol com o quadro ’60 segundos do Benja’. O grupo SBT transmite mais uma vez para televisão aberta os jogos da CONMEBOL Libertadores.

Rumo à Glória Eterna

Os fãs da Libertadores podem participar do game Rumo à Glória Eterna via Instagram @Betfair_net e concorrer a prêmio, como TV de 55 polegadas, camiseta autografada do Rivaldo e muito mais.

Os influenciadores parceiros da Betfair como Benjamin Back, Maurício Meirelles, Carolina Portaluppi, Luana Maluf, Cicinho, Caio Lo, Lucas Collar e outros nomes interagem e estimulam seus seguidores a adivinhar o chaveamento das oitavas até a grande final da Libertadores 2021.

A final da 62ª edição da CONMEBOL Libertadores será em 20 de novembro, no Estádio Nacional, em Montevidéu, no Uruguai.