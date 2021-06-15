Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benítez treina com o restante do elenco e deve voltar a jogar em breve

Meia argentino está na fase final da recuperação de um estiramento no músculo da coxa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 14:53

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 14:53

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo recebeu uma ótima notícia durante os treinamentos da manhã desta terça-feira (15). O meia argentino Martin Benítez voltou a treinar com o restante do elenco e deve ficar à disposição do treinador Hernán Crespo já nos próximos compromissos do clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
​O meia se lesionou no dia 20 de maio, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Benítez foi diagnosticado com um estiramento no músculo da coxa esquerda e, desde então, está em processo de recuperação e fora das partidas da equipe. Embora tenha voltado a treinar com o elenco, o atleta ainda tem precauções, como evitar contato físicos.
Na ausência de Benítez, o São Paulo mostrou dificuldades em criar boas chances de gol. Ao todo, nas primeiras três partidas, a equipe não balançou as redes nenhuma vez e criou apenas uma oportunidade de gol.
Com a possível volta do argentino, o setor de criação ofensiva do clube poderá ter uma melhora significante, dada a qualidade de drible e de passe do meia.
Benítez, porém, ainda não deve estar apto a jogar já próxima partida do Tricolor, nesta quarta-feira (16). O retorno do argentino deve ser apenas nas próximas partidas do clube.O São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi, nesta quarta-feira (16), às 19h. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e ambas as equipes buscam vencer pela primeira vez na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados