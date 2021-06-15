Benítez treina com o restante do elenco e deve voltar a jogar em breve

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo recebeu uma ótima notícia durante os treinamentos da manhã desta terça-feira (15). O meia argentino Martin Benítez voltou a treinar com o restante do elenco e deve ficar à disposição do treinador Hernán Crespo já nos próximos compromissos do clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

​O meia se lesionou no dia 20 de maio, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Benítez foi diagnosticado com um estiramento no músculo da coxa esquerda e, desde então, está em processo de recuperação e fora das partidas da equipe. Embora tenha voltado a treinar com o elenco, o atleta ainda tem precauções, como evitar contato físicos.

Na ausência de Benítez, o São Paulo mostrou dificuldades em criar boas chances de gol. Ao todo, nas primeiras três partidas, a equipe não balançou as redes nenhuma vez e criou apenas uma oportunidade de gol.

Com a possível volta do argentino, o setor de criação ofensiva do clube poderá ter uma melhora significante, dada a qualidade de drible e de passe do meia.