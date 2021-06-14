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Benítez treina com bola e inicia etapa final de recuperação no São Paulo; Luan segue com trabalho físico

Os dois jogadores desfalcaram a equipe nos últimos jogos e foram perdas significativas para o desempenho do Tricolor no começo do Brasileirão...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 13:48
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (14), após a derrota por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, no último domingo, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Brasileirão. Durante os treinos, o time teve uma ótima notícia: o meia Martín Benítez iniciou os trabalhos de transição com bola e já está perto de voltar aos gramados. Outro lesionado, Luan intensificou os seus treinos físicos e caminha para o fim da recuperação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O argentino não joga desde o dia 20 de maio, quando se lesionou durante o jogo de ida da final do Paulistão contra o Palmeiras. Em sua ausência, o Tricolor tem apresentado dificuldades na criação ofensiva, justamente o setor no qual Benítez mais agrega ao time.
Já Luan vem de uma lesão mais recente. O volante sentiu a coxa esquerda no treino e foi diagnosticado com um edema muscular no dia 4 de junho. Desde que desfalcou o São Paulo, a equipe tem tido problemas defensivos no meio de campo e, sobretudo, problemas de organização.
O Tricolor lida com mais quatro desfalques. Daniel Alves e Hernanes também se recuperam de lesões, quanto Arboleda defende a seleção equatoriana na Copa América até, pelo menos, o fim do mês.
O quarto desfalque é Miranda. Na partida diante do Atlético Mineiro, o zagueiro deixou o campo com dores e foi diagnosticado com um estiramento na região posterior da coxa esquerda, que deve tirá-lo das próximas partidas da equipe.Sinalizando suas recuperações, Luan e Benítez devem voltar ao time em breve. No Brasileirão, com desfalques, o São Paulo ainda não conseguiu nenhuma vitória após as três primeiras rodadas, empatando contra o Fluminense e perdendo para o Atlético Mineiro e para o Atlético Goianiense, ambas fora de casa.
Em busca de sua primeira vitória na competição, o Tricolor recebe a Chapecoense, no Morumbi, nesta quarta-feira (16), às 19h, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

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