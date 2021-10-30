Benítez tem dez jogos para convencer o São Paulo a mantê-lo no elenco

Crédito: Divulgação/São Paulo

O meia Martín Benítez vive expectativa de iniciar uma sequência importante para sua sequência no São Paulo. Atualmente emprestado ao Tricolor pelo Independiente, da Argentina, o jogador tem somente dez jogos restantes na temporada para fazer o clube decidir contratá-lo em definitivo ou negociar uma extensão do empréstimo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com Hernán Crespo, o meia não vinha recebendo muitas oportunidades e sofreu muito com problemas físicos ao longo da temporada, que justificam sua ausência em muitas ocasiões.

Com a chegada de Rogério Ceni, Benítez pareceu que retornaria ao time titular de forma definitiva, iniciando as partidas contra o Ceará e contra o Corinthians. O argentino, porém, voltou ao banco de reservas no jogo diante do Red Bull Bragantino, perdendo a vaga para Rodrigo Nestor.

A situação pode ganhar nova reviravolta neste fim de semana. Com dores no tornozelo, Nestor virou dúvida e deve ficar de fora do confronto contra o Internacional, no Morumbi. Assim, Benítez deve voltar à escalação titular.

O camisa 8, porém, precisa convencer não apenas o treinador como a diretoria de que merece permanecer no elenco caso queira seguir no São Paulo para a próxima temporada.

Em seu atual contrato de empréstimo, o Tricolor pode desembolsar uma quantia de cerca de R$ 16 milhões para contratar o meia de maneira direita, sem precisar negociar. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, pretende estender o empréstimo de Benítez.O argentino viveu grande início de trajetória no São Paulo, conquistando o título do Campeonato Paulista e sendo eleito o melhor jogador do torneio. Depois, porém, lesões limitaram suas atuações e o atleta jogou abaixo do esperado, além de ter ficado no banco de reservas na eliminação para o Palmeiras, na Libertadores.

Antes da saída de Hernán Crespo, o empresário de Benítez chegou a se envolver em polêmica com o treinador, reclamando da baixa quantidade de partidas em que o meia foi utilizado e afirmou que o jogador deixaria a equipe caso Crespo não o escalasse, desmentindo, ainda, informações sobre seu físico.

No total, foram 34 partidas disputadas, com apenas três gols marcados e cinco assistências dadas pelo meia. Três das cinco assistências foram dadas no Paulistão, enquanto as outras duas foram feitas em partidas da Libertadores e da Copa do Brasil. O meia não deu nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro. Além disso, o meia marcou um gol na competição nacional, onde entrou em campo 16 vezes.