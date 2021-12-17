Benítez se despede do São Paulo: 'Espero que um dia possamos nos reencontrar'

O meia Benítez se despediu do São Paulo nesta sexta-feira (17). Por meio das redes sociais, o argentino escreveu uma mensagem de despedida, agradecendo ao Tricolor pela oportunidade recebida. Pelo clube do Morumbi, foram 42 partidas, com quatro gols e seis assistências.- Gostaria de dizer o meu muito obrigado ao São Paulo por abrir as portas para mim e confiar no meu trabalho. Eu e minha família fomos muito bem recebidos na cidade e levaremos para sempre o clube em nossos corações. Gratidão por todos os momentos, foi uma experiência inesquecível, com um título muito marcante em minha vida! Agradeço a todos os jogadores, funcionários, comissão técnica, staff e principalmente aos torcedores! Espero que um dia possamos nos reencontrar - escreveu o meia.

A sua permanência no São Paulo já era dada como encerrada, inclusive pelo próprio empresário do atleta, Adrian Castellanos. Apesar de ter realizado boas partidas, Benítez conviveu com lesões, o que atrapalhou uma sequência na equipe. Em abril passado, quando o São Paulo estava sendo comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo, o clube acertou a contratação do meio-campista junto ao Independiente, da Argentina, que cedeu o atleta por empréstimo até o fim do ano por US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão, pela cotação atual).

O vínculo firmado entre as partes também previa a compra em definitivo do jogador ao término do contrato de empréstimo pelo valor de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16,7 mil), mas o pagamento desta quantia hoje está fora da realidade do Tricolor, que atravessa uma grave crise financeira. E até mesmo para ser reemprestado a condição atual era desfavorável para um novo acerto.