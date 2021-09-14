Benítez, meia do São Paulo, é punido pelo STJD e não joga contra o Atlético-GO

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo não poderá contar com o meia Martín Benítez contra o Atlético-GO. O jogador foi punido pelo SJTD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Athletico-PR. Como ele já cumpriu um jogo, contra o Grêmio, ele será desfalque diante do Dragão. Benítez foi expulso na vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Athletico-PR. O meia estava aquecendo com os demais reservas do São Paulo atrás do gol de Tiago Volpi quando chutou para o campo uma bola para atrapalhar a cobrança de escanteio do clube adversário. O jogador foi expulso com o vermelho direto pelo árbitro Jean Pierre, mas demorou a deixar o campo e a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos.

O tribunal se apegou ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para sustentar a tese de conduta antidesportiva. Com isso, puniu o jogador em dois jogos de suspensão.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL!Vale destacar que o São Paulo tinha entrado com um pedido do STJD pedindo a anulação do cartão vermelho dado pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima. Além da revogação da expulsão, o Tricolor entendia que os responsáveis pelo erro punidos por suas condutas, ou ao menos enviados para um curso de reciclagem. O clube citou ainda dois casos em que o pedido de anulação foi atendido: um no TJD/SP e outro na Conmebol.