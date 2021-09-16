Benítez joga mal em eliminação do São Paulo contra o Fortaleza; veja números do meia argentino

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A última quarta-feira (15) não foi nada boa para o São Paulo. Em uma partida onde o time foi dominado pelo Fortaleza, o Tricolor paulista deu adeus à Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final, na Arena Castelão. Durante a partida, entre muitas atuações negativas, o desempenho ruim de Benítez, que era esperança de boas jogadas, chamou a atenção.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Poupado no final de semana, quando iniciou a partida diante do Fluminense no banco de reservas, Benítez foi escalado entre os titulares para enfrentar o Leão, ficando em campo até os 28 minutos do segundo tempo.

O meia foi alvo de muita polêmica devido às suas condições físicas. Em outra eliminação da equipe, contra o Palmeiras, Benítez ficou no banco por não ter condições de jogo. Com média

Com 49 toques na bola durante o jogo, o argentino teve rendimento ruim nos seus principais artifícios: o passe e o drible.

Ao todo, Benítez tentou 34 passes, dos quais acertou 23 e errou 11. Com isso, o aproveitamento do camisa 8 em seus passes foi de 68%, número muito baixo para o meia, que costuma ser um dos principais criadores da equipe.

Entretanto, desses passes, dois foram considerados passes-chave pelo SofaScore, site que mede estatísticas esportivas.

Nos dribles, apenas 33,3% de acerto. Benítez tentou três dribles na partida inteira e concluiu somente um. Dos 10 duelos que travou pelo solo, ganhou três e perdeu os outros sete.O meia perdeu 21 vezes a posse de bola, além de se envolver no lance do primeiro gol do Fortaleza, quando estava de costas para o passe de Liziero, que foi ruim, e não conseguiu ficar com a posse. O meia Ronald, do Leão, tomou a bola e bateu para o gol, contando com falha de Volpi para abrir o placar.

Em uma atuação muito fraca de Benítez, o meio de campo da equipe foi um dos setores que jogou pior contra o Fortaleza. Além das falhas de Liziero, o meio não teve força de marcação, sendo superado facilmente.