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Benítez fala sobre passagem pelo São Paulo: 'Muitas vezes não joguei por decisão da comissão técnica'

Meia foi apresentado ao Grêmio e lembra que teve apenas uma lesão no ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:57

O meia Martín Benítez foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta quarta-feira (12), e durante entrevista coletiva, falou também sobre seu ex-clube São Paulo. O jogador assegurou que teve apenas uma lesão enquanto defendia as cores do clube paulista, no início de maio passado, e que muitas vezes não entrou em campo por decisão da comissão técnica e não por não ter condições.- Vocês podem ver que nunca falei, nunca fiz nada midiático para me beneficiar. Sempre pensei no bem do clube. Muitas vezes não joguei por decisão da comissão técnica, mas estava à disposição de Hernán (Crespo) e Rogério (Ceni). Mas a forma como os times deles jogavam, não me coube ter mais oportunidades, como todos nós esperávamos - falou o argentino.
Benítez ainda lembra que não conseguiu ter sequência nos últimos meses, e que sempre priorizou o grupo.- Um jogador sempre tem que priorizar o grupo, o time. No São Paulo, nos últimos três ou quatro meses, não tive sequência. E eu falei sempre ao meu empresário, e inclusive aos meus colegas, que era para priorizar o grupo e o time. Só me lesionei uma vez no São Paulo e depois não tive nada mais. Tínhamos a Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Mas eu sempre priorizei o grupo, porque eu poderia falar que não estava lesionado e podia jogar. Mas é bom esclarecer e vou falar disso pela última vez - encerrou o jogador.
Crédito: (Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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