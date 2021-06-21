Benítez fala sobre começo ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro: 'Temos que fazer uma autocrítica'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste domingo (20) o São Paulo perdeu para o Santos fora de casa, por 2 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. Após conquistar somente dois pontos dos 15 disputados no campeonato, o meia Benítez falou sobre o início ruim da equipe na competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

De volta a equipe após se recuperar de estiramento no músculo da coxa, o meia argentino de mostrou insatisfeito com o desempenho da equipe, mas ressaltou que ainda há mais jogos pela frente.

- Não era o começo que desejávamos. Sabemos que o São Pulo sempre exige mais, temos que ficar tranquilos porque quarta temos mais um jogo. Temos que fazer uma autocrítica do grupo, fechados, seguir trabalhando porque sabemos que temos um bom time - afirmou o argentino.

Benítez comentou, ainda, sobre a derrota contra o Santos. Para o jogador, o Peixe cresceu no jogo após abrir o placar.

- O jogo estava equilibrado, eles encontraram o primeiro gol. Temos que buscar a vitória para trazer a confiança de volta. É focar no que vem, trabalhar e seguir confiando - concluiu o meia do São Paulo.O Tricolor ainda não vencer no Brasileirão. Após as primeiras cinco rodadas do campeonato, o time acumula três derrotas e dois empates, somando somente dois pontos na competição.