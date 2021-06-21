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Benítez fala sobre começo ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro: 'Temos que fazer uma autocrítica'

O meia, que voltou a jogar após se recuperar de lesão muscular na coxa, ressaltou que o clube ainda tem outros jogos pela frente e exaltou o foco na sequência do trabalho...

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 21:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 21:22
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste domingo (20) o São Paulo perdeu para o Santos fora de casa, por 2 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. Após conquistar somente dois pontos dos 15 disputados no campeonato, o meia Benítez falou sobre o início ruim da equipe na competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
De volta a equipe após se recuperar de estiramento no músculo da coxa, o meia argentino de mostrou insatisfeito com o desempenho da equipe, mas ressaltou que ainda há mais jogos pela frente.
- Não era o começo que desejávamos. Sabemos que o São Pulo sempre exige mais, temos que ficar tranquilos porque quarta temos mais um jogo. Temos que fazer uma autocrítica do grupo, fechados, seguir trabalhando porque sabemos que temos um bom time - afirmou o argentino.
Benítez comentou, ainda, sobre a derrota contra o Santos. Para o jogador, o Peixe cresceu no jogo após abrir o placar.
- O jogo estava equilibrado, eles encontraram o primeiro gol. Temos que buscar a vitória para trazer a confiança de volta. É focar no que vem, trabalhar e seguir confiando - concluiu o meia do São Paulo.O Tricolor ainda não vencer no Brasileirão. Após as primeiras cinco rodadas do campeonato, o time acumula três derrotas e dois empates, somando somente dois pontos na competição.
O próximo compromisso do São Paulo é na quarta-feira (23), às 19h, contra o Cuiabá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Morumbi, o Tricolor espera começar uma reação no torneio e alcançar sua primeira vitória.

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