Benítez está entre os pendurados do São Paulo no Majestoso

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem que tomar cuidado com os jogadores pendurados no clássico contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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Três jogadores estão com dois cartões amarelos e se forem advertidos no Majestoso, não enfrentarão o Red Bull Bragantino, no domingo, no Morumbi: o zagueiro Bruno Alves, o lateral-esquerdo Reinaldo e o meia Benítez.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Curiosamente, o trio recebeu a segunda advertência no empate contra o Ceará por 1 a 1. Bruno Alves e Welington foram titulares, enquanto Benítez entrou na segunda etapa. Somente no duelo contra o Vozão, o Tricolor recebeu seis cartões amarelos. Além deles, Reinaldo, Hernanes e Eder tomaram advertências do árbitro.

Inclusive, o São Paulo é o time que mais recebeu cartões amarelos no Brasileirão até o momento, com 24 cartões em sete jogos. Nesse quesito, o Tricolor está empatado com o Bahia. Isso dá uma média de 3,4 cartões por partida.