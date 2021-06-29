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Benítez está entre os pendurados do São Paulo no Majestoso

Além do meia, Bruno Alves e Welington ficarão de fora contra o Red Bull Bragantino caso recebam o terceiro cartão amarelo. Tricolor já tomou 24 cartões em apenas sete partidas...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem que tomar cuidado com os jogadores pendurados no clássico contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
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Três jogadores estão com dois cartões amarelos e se forem advertidos no Majestoso, não enfrentarão o Red Bull Bragantino, no domingo, no Morumbi: o zagueiro Bruno Alves, o lateral-esquerdo Reinaldo e o meia Benítez.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Curiosamente, o trio recebeu a segunda advertência no empate contra o Ceará por 1 a 1. Bruno Alves e Welington foram titulares, enquanto Benítez entrou na segunda etapa. Somente no duelo contra o Vozão, o Tricolor recebeu seis cartões amarelos. Além deles, Reinaldo, Hernanes e Eder tomaram advertências do árbitro.
Inclusive, o São Paulo é o time que mais recebeu cartões amarelos no Brasileirão até o momento, com 24 cartões em sete jogos. Nesse quesito, o Tricolor está empatado com o Bahia. Isso dá uma média de 3,4 cartões por partida.
O São Paulo já sofreu com suspensões no Brasileiro. Contra o Cuiabá, Crespo não pôde contar com os alas Igor Vinicius e Reinaldo. Além deles, Nestor, expulso contra a Chapecoense, ficou de fora de uma partida. Resta saber se o Tricolor estará mais 'comportado' contra o Corinthians.

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