Benítez e Luciano trabalham com bola durante o treino e podem reforçar o São Paulo no Brasileirão

Crédito: (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira (19), após a eliminação na Libertadores contra o Palmeiras, na última terça-feira (17). A equipe volta a focar em dar sequência à sua recuperação no Campeonato Brasileiro, mas teve uma boa novidade durante o treino, com Luciano e Benítez participando de atividades com o restante do grupo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Após a volta de Eder no Choque-Rei, o time vive a expectativa dos retornos de jogadores lesionados, tendo a volta de Luciano e Benítez durante atividades com bola junto do restante do elenco.

O atacante é desfalque desde junho, quando se lesionou em partida do Brasileirão e desde então faz trabalhos de recuperação, sendo uma baixa importante para o setor ofensivo da equipe.

Já Benítez foi um dos desfalques mais comentados na eliminação diante do Palmeiras, na última terça-feira (17). O argentino ficou no banco de reservas durante a partida e Crespo inclusive pediu para que ele se dirigisse ao vestiário, o que levantou expectativas que o meia entrasse em campo.

Benítez, porém, ficou no banco, gerando muitos questionamentos dos torcedores. Após a partida, Crespo esclareceu que o argentino não tinha condições físicas de entrar em campo.

Tendo o Brasileirão e a Copa do Brasil ainda para disputar na temporada, o São Paulo segue focado em somar pontos na tabela do campeonato nacional, para se distanciar da parte de baixo da tabela e ganhar tranquilidade.

Pensando nessa recuperação, a equipe enfrenta o Sport, atual 15º colocado, três pontos atrás do Tricolor Paulista. A partida é no próximo domingo (22).

O São Paulo se afastou recentemente do Z4, alcançando 18 pontos na tabela do Brasileirão e subindo para a 14ª posição do campeonato, embora ainda possa ser alcançado e ultrapassado.Para a partida contra o Sport, é possível que alguns jogadores importantes sejam poupados ou iniciem a partida no banco de reservas, pensando no jogo da próxima quarta-feira (25), contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.