Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benítez e Luciano trabalham com bola durante o treino e podem reforçar o São Paulo no Brasileirão
futebol

Benítez e Luciano trabalham com bola durante o treino e podem reforçar o São Paulo no Brasileirão

Benítez foi desfalque recente, enquanto Luciano não entram em campo desde junho devido a sua lesão. Jogadores são peças importante do elenco são-paulino...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:13
Crédito: (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira (19), após a eliminação na Libertadores contra o Palmeiras, na última terça-feira (17). A equipe volta a focar em dar sequência à sua recuperação no Campeonato Brasileiro, mas teve uma boa novidade durante o treino, com Luciano e Benítez participando de atividades com o restante do grupo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após a volta de Eder no Choque-Rei, o time vive a expectativa dos retornos de jogadores lesionados, tendo a volta de Luciano e Benítez durante atividades com bola junto do restante do elenco.
O atacante é desfalque desde junho, quando se lesionou em partida do Brasileirão e desde então faz trabalhos de recuperação, sendo uma baixa importante para o setor ofensivo da equipe.
Já Benítez foi um dos desfalques mais comentados na eliminação diante do Palmeiras, na última terça-feira (17). O argentino ficou no banco de reservas durante a partida e Crespo inclusive pediu para que ele se dirigisse ao vestiário, o que levantou expectativas que o meia entrasse em campo.
Benítez, porém, ficou no banco, gerando muitos questionamentos dos torcedores. Após a partida, Crespo esclareceu que o argentino não tinha condições físicas de entrar em campo.
Tendo o Brasileirão e a Copa do Brasil ainda para disputar na temporada, o São Paulo segue focado em somar pontos na tabela do campeonato nacional, para se distanciar da parte de baixo da tabela e ganhar tranquilidade.
Pensando nessa recuperação, a equipe enfrenta o Sport, atual 15º colocado, três pontos atrás do Tricolor Paulista. A partida é no próximo domingo (22).
O São Paulo se afastou recentemente do Z4, alcançando 18 pontos na tabela do Brasileirão e subindo para a 14ª posição do campeonato, embora ainda possa ser alcançado e ultrapassado.Para a partida contra o Sport, é possível que alguns jogadores importantes sejam poupados ou iniciem a partida no banco de reservas, pensando no jogo da próxima quarta-feira (25), contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.
O São Paulo viaja neste sábado (21) para Pernambuco, onde enfrenta o Sport no domingo (22), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão, em um jogo importante para consolidar a recuperação do time no torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados