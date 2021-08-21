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Benítez e Luciano são relacionados no São Paulo e podem jogar no Recife

Meia e atacante se recuperam de lesões e são opções de Crespo para o confronto contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 13:00
Crédito: Benítez e Luciano são opções de Crespo contra o Sport (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo contará com retornos importantes para o duelo contra o Sport, neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Benítez e o atacante Luciano foram relacionados para o confronto e podem jogar diante do Leão. O atacante é quem está mais tempo longe dos gramados. Sua última partida pelo clube foi em 20 de junho, quando sofreu um estiramento na coxa durante a derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Desde estão, foram 17 jogos sendo desfalque do time, em competições como Brasileiro e Libertadores.
Durante sua ausência, o técnico Hernán Crespo colocou Rigoni e Pablo como titulares. Outro que apareceu bem foi o jovem Marquinhos, mas que também está no departamento médico.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloOutro que também está entre os relacionados é o meia Benítez, que ficou no banco durante a derrota para o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores. Inclusive, sua ausência na partida foi alvo de reclamações da torcida são-paulina. Crespo disse que o argentino não tinha condições de jogo.
Sendo assim, um provável time do São Paulo para encarar o Sport tem: Volpi, Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo (Eder).

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