Benítez e Luciano são relacionados no São Paulo e podem jogar no Recife

Crédito: Benítez e Luciano são opções de Crespo contra o Sport (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo contará com retornos importantes para o duelo contra o Sport, neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Benítez e o atacante Luciano foram relacionados para o confronto e podem jogar diante do Leão. O atacante é quem está mais tempo longe dos gramados. Sua última partida pelo clube foi em 20 de junho, quando sofreu um estiramento na coxa durante a derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Desde estão, foram 17 jogos sendo desfalque do time, em competições como Brasileiro e Libertadores.

Durante sua ausência, o técnico Hernán Crespo colocou Rigoni e Pablo como titulares. Outro que apareceu bem foi o jovem Marquinhos, mas que também está no departamento médico.

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GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloOutro que também está entre os relacionados é o meia Benítez, que ficou no banco durante a derrota para o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores. Inclusive, sua ausência na partida foi alvo de reclamações da torcida são-paulina. Crespo disse que o argentino não tinha condições de jogo.