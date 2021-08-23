Benítez e Luciano retornaram; veja números da dupla na vitória do São Paulo sobre o Sport

Crédito: Benítez e Luciano voltaram contra o Sport (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo contou com a volta da dupla Benítez e Luciano na vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O meia, que não atuava desde o dia quatro de agosto, entrou aos 32 minutos do segundo tempo na vaga de Rigoni, enquanto o atacante foi colocado em ação aos 27 minutos, ocupando a vaga de Pablo. Apesar do pouco tempo em campo, tanto Benítez quanto Luciano mostraram vontade e confiança nos lances em que participaram. Começando pelo argentino, que quase marcou um belo gol ao passar por dois defensores e bater de fora da área para a defesa do goleiro Maílson. Durante o tempo que ficou em campo, 13 minutos, o camisa oito acertou seis dos oito passes (75%).

Além disso, foram duas bolas longas, com uma certa dois dribles realizados, três duelos no chão ganhos e mais uma falta sofrida, demonstrando participação no jogo, mesmo com falta de ritmo de jogo.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Já Luciano jogou 17 minutos e teve presença na parte ofensiva, atrapalhando os zagueiros do Sport. Apesar de não ter dado nenhuma finalização, o camisa 11 conseguiu pegar ritmo de jogo e deu 12 toques na bola, conseguindo 90% de precisão nos passes (9/10).

Vontade também não faltou para o atacante, que ganhou um duelo no chão, sofreu e cometeu uma falta. Vale ressaltar que ele não entrava em campo há dois meses, na derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

VEJA OS NÚMEROS DE BENÍTEZ NO JOGO CONTRA O SPORT SEGUNDO O 'SOFASCORE'

Minutos jogados - 13 (sem contar acréscimos)Toques - 13Precisão nos passes - 6/8 (75%)Cruzamentos (precisos) - 0 (0)Bolas longas (precisas) - 2 (1)Finalizações no gol - 1Finalizações para fora - 0Tentativas de drible (sucedidas) - 2 (2)Duelos no chão (ganhos) - 4 (3)Duelos aéreos (ganhos) - 0 (0)Perda da posse de bola - 3Faltas sofridas -1

VEJA OS NÚMEROS DE LUCIANO NO JOGO CONTRA O SPORT SEGUNDO O 'SOFASCORE'