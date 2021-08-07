Benítez é expulso fora de campo após confusão e desfalca o São Paulo contra o Grêmio

Crédito: Divulgação/São Paulo

O meia Martín Benítez será desfalque do São Paulo contra o Grêmio, no próximo sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o meia argentino se desentendeu com Terans, do Athletico-PR na marca de escanteio, na segunda etapa e recebeu o vermelho direto, mesmo estando no banco. A súmula da vitória do Tricolor sobre o Furacão por 2 a 1 ainda não foi publicada no site da CBF. Sendo assim, não ficou claro o motivo do cartão vermelho recebido pelo argentino. Benítez se irritou com a decisão do árbitro Jean Pierre Goncalves Lima e demorou a deixar o campo.

Portanto, a partida ficou paralisada em cerca de quatro minutos, o que contribuiu para os dez minutos de acréscimos dados pelo juiz no final do segundo tempo na Arena da Baixada. Benítez já havia desfalcado a equipe contra o Palmeiras, há uma semana, por suspensão, pelo acúmulo de três cartões amarelos. Contra o Athletico, ficou no banco, mas mesmo assim conseguiu levar a advertência.