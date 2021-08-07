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Benítez é expulso fora de campo após confusão e desfalca o São Paulo contra o Grêmio

Meia argentino se desentendeu com Terans e recebeu o cartão vermelho no segundo tempo. Sendo assim, não poderá atuar diante do Imortal na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 20:23

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:23

Crédito: Divulgação/São Paulo
O meia Martín Benítez será desfalque do São Paulo contra o Grêmio, no próximo sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o meia argentino se desentendeu com Terans, do Athletico-PR na marca de escanteio, na segunda etapa e recebeu o vermelho direto, mesmo estando no banco. A súmula da vitória do Tricolor sobre o Furacão por 2 a 1 ainda não foi publicada no site da CBF. Sendo assim, não ficou claro o motivo do cartão vermelho recebido pelo argentino. Benítez se irritou com a decisão do árbitro Jean Pierre Goncalves Lima e demorou a deixar o campo.
Portanto, a partida ficou paralisada em cerca de quatro minutos, o que contribuiu para os dez minutos de acréscimos dados pelo juiz no final do segundo tempo na Arena da Baixada. Benítez já havia desfalcado a equipe contra o Palmeiras, há uma semana, por suspensão, pelo acúmulo de três cartões amarelos. Contra o Athletico, ficou no banco, mas mesmo assim conseguiu levar a advertência.
Porém, ele não deve ser problema para terça-feira (10), quando o São Paulo encara o Palmeiras, às 21h30, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi.

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