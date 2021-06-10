Benítez e Daniel Alves vão a campo com fisioterapia do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, após golear o 4 de Julho por 9 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. E o treinamento trouxe algumas novidades boas para a comissão técnica.

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O lateral-direito Daniel Alves e o meia Benítez, lesionados desde o dia 20 de maio na ida da final do Campeonato Paulista, treinaram em campo junto com os fisioterapeutas do clube e seguem em evolução das suas respectivas lesões.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Daniel Alves sofreu uma entorse no joelho direito, e Benítez está com estiramento no adutor da coxa esquerda. Apesar da evolução, a dupla não deve estar à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (13), às 16h, no Mineirão. Crespo vem escalando na ala-direita Igor Vinicius e Rigoni, argenntino recém-contratado. Já para o lugar de Benítez, Gabriel Sara vem fazendo a função de meia armador.