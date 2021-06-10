Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benítez e Daniel Alves vão a campo com fisioterapia do São Paulo

Jogadores se recuperam de lesões e não atuam desde o dia 20 de maio, na ida da final do Campeonato Paulista. Apesar da evolução, eles não têm data estimada para o retorno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 15:37

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 15:37

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, após golear o 4 de Julho por 9 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. E o treinamento trouxe algumas novidades boas para a comissão técnica.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?
O lateral-direito Daniel Alves e o meia Benítez, lesionados desde o dia 20 de maio na ida da final do Campeonato Paulista, treinaram em campo junto com os fisioterapeutas do clube e seguem em evolução das suas respectivas lesões.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Daniel Alves sofreu uma entorse no joelho direito, e Benítez está com estiramento no adutor da coxa esquerda. Apesar da evolução, a dupla não deve estar à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (13), às 16h, no Mineirão. Crespo vem escalando na ala-direita Igor Vinicius e Rigoni, argenntino recém-contratado. Já para o lugar de Benítez, Gabriel Sara vem fazendo a função de meia armador.
Sem os dois, o São Paulo viveu altos e baixos nos últimos jogos. No Campeonato Brasileiro, empatou com o Fluminense e perdeu para o Atlético-GO. No entanto, o Tricolor goleou o 4 de Julho por 9 a 1 na Copa do Brasil e avançou para às oitavas de final da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados