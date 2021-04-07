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Benítez diz que jogadores argentinos não tem a 'qualidade natural' dos brasileiros

O novo meia do São Paulo comparou o futebol brasileiro ao argentino em sua apresentação...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 17:23
Crédito: Divulgação/São Paulo
Apresentado pelo São Paulo nesta quarta-feira (7), o meio-campista Martín Benítez já recebeu a nova camisa e deu sua primeira entrevista como um atleta do time do Morumbi. Em suas declarações, o atleta falou sobre características do futebol brasileiro e do argentino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Questionado sobre diferenças entre o Brasil e a Argentina, Benítez comentou sobre a maior qualidade dos jogadores brasileiros, mas ressaltou um maior comprometimento dos hermanos.
- Há muitas diferenças entre Argentina e Brasil. Aqui no Brasil existem muitos jogadores de qualidade, que na Argentina não tem, como tem na base aqui. O que temos na Argentina é que somos mais constantes, temos mais disciplinas, competimos mais por não ter essa qualidade natural do brasileiro - avaliou Martín Benítez.
O meia, porém, se mostrou muito confiante quanto essa ‘mistura’ no São Paulo, que conta com o histórico ex-atacante argentino Hernán Crespo como treinador.
- O Crespo vai tratar de passar sua ideia e também transformar Argentina e Brasil, vamos ser um time muito forte se isso se unir no São Paulo, um time que vai dar o que falar esse ano - comentou Benítez.O novo camisa 8 do Tricolor chega para dar mais opções de qualidade na criação de jogadas, Benítez pode atuar tanto como um articulador, jogando mais presente no ataque, quanto como um meia de progressão, que recebe a bola no início da jogada e sobe para o ataque.

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