Benítez diz que jogadores argentinos não tem a 'qualidade natural' dos brasileiros

Crédito: Divulgação/São Paulo

Apresentado pelo São Paulo nesta quarta-feira (7), o meio-campista Martín Benítez já recebeu a nova camisa e deu sua primeira entrevista como um atleta do time do Morumbi. Em suas declarações, o atleta falou sobre características do futebol brasileiro e do argentino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Questionado sobre diferenças entre o Brasil e a Argentina, Benítez comentou sobre a maior qualidade dos jogadores brasileiros, mas ressaltou um maior comprometimento dos hermanos.

- Há muitas diferenças entre Argentina e Brasil. Aqui no Brasil existem muitos jogadores de qualidade, que na Argentina não tem, como tem na base aqui. O que temos na Argentina é que somos mais constantes, temos mais disciplinas, competimos mais por não ter essa qualidade natural do brasileiro - avaliou Martín Benítez.

O meia, porém, se mostrou muito confiante quanto essa ‘mistura’ no São Paulo, que conta com o histórico ex-atacante argentino Hernán Crespo como treinador.