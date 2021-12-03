Benítez decepciona em chance como titular no São Paulo; permanência ainda é incerta

O meia Martin Benítez recebeu uma chance como titular no São Paulo após dois meses, na derrota para o Grêmio, por 3 a 0, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o camisa oito não conseguiu corresponder às expectativas e foi substituído ainda no intervalo. A sua última partida no time inicial tinha acontecido em 18 de outubro, contra o Corinthians. De lá para cá, oito jogos passaram e Benítez havia iniciado todos no banco de reservas. Contra o Imortal, Rogério Ceni apostou no argentino desde o início, mas a estratégia não deu certo.

Em 45 minutos em campo, o meia deu somente 12 passes, com oito certos e quatro errados. Além disso, Benítez tentou um chute, mas foi para fora. Inclusive, essa foi a única finalização do São Paulo no primeiro tempo. Além disso, Benítez sofreu uma falta e cometeu uma.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiCom contrato de empréstimo até o final dessa temporada, Benítez precisará ser comprado pelo São Paulo para continuar no clube. O valor é de 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões). No entanto, sua compra é praticamente descartada, inclusive pela crise financeira do Tricolor.

Uma hipótese é o São Paulo tentar renovar o empréstimo do argentino, mas as conversas ainda estão em fase inicial. Sendo assim, a permanência de Benítez é incerta no clube do Morumbi.

NÚMEROS DE BENÍTEZ CONTRA O GRÊMIO ​Minutos: 45Passes: 12 (quatro errados)Finalizações: 1 (uma errada)​Perda da posse de bola: 5​Faltas cometidas: 1Faltas sofridas: 1