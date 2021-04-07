Benítez anunciado pelo São Paulo! LANCE! mostra como o meia pode atuar no esquema de Hernán Crespo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na última terça-feira (6), o São Paulo anunciou oficialmente a contratação do argentino Martín Benítez. Com muita criatividade, o meia pode acrescentar ao esquema de Crespo, atuando em mais de uma função no meio de campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Emprestado ao Tricolor pelo Independiente, da Argentina, o atleta chamou a atenção no Brasil na última temporada, quando jogou pelo Vasco, também por empréstimo. Sua capacidade de criação ofensiva é o fator que mais chama a atenção e pode ser usado por Hernán Crespo de mais de uma forma.

Benítez trabalha bem tanto como um articulador de jogadas, atuando mais no campo de ataque, como no papel de iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.

A primeira função seria mais semelhante ao papel de Gabriel Sara na equipe. Com maior profundidade, poderia explorar o espaço entre as linhas de marcação adversária e ser o responsável por servir a dupla de ataque, ou utilizar as alas para triangulações, num posicionamento mais livre.

Com um bom passe e um bom drible, Martín Benítez pode jogar bem nessa posição mais próximo ao gol, tendo, ainda, a possibilidade de finalizar a bola de média distância, de onde ele pode levar perigo. Essa batida também faz o argentino ser uma boa opção para cobrar faltas pelo Tricolor. A outra função na qual Benítez pode agregar muito ao esquema de jogo do São Paulo é mais parecida com o papel de Daniel Alves. O argentino consegue jogar muito bem iniciando as jogadas, recebendo a bola da defesa e progredindo ao ataque seja na individualidade ou trocando passes com os companheiros, geralmente a segunda opção.

No Vasco de Luxemburgo, já no final da temporada passada, o meia fez boas partidas atuando justamente como esse meia que subia ao ataque trocando passes.

No São Paulo, não necessariamente ele disputaria vaga com Daniel Alves, pois podem render muito juntos. Ao lado do camisa 10 e com o apoio dos alas, o argentino conseguiria criar com eficiência, tendo bons companheiros para participar da criação.