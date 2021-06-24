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futebol

Benítez admite má fase do São Paulo: 'Sabemos que temos que melhorar'

Meia argentino comentou sobre os maus resultados do Tricolor, principalmente no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A fase do São Paulo não é boa, principalmente depois do empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no Morumbi. Sendo assim, são seis rodadas do Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória do Tricolor na competição. 
ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá
Em entrevista coletiva após o jogo, o meia Benítez admitiu a má fase da equipe de Crespo e deu a receita para o time melhorar nos próximos jogos. 
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Hoje estamos no momento que ninguém quer estar, mas sabemos que temos que melhorar, que temos um time muito bom, e que o São Paulo não merece estar onde está. Vamos trabalhar para recuperar esse nível que encontramos no semestre que passou – afirmou.
Benítez também fez questão de afastar uma possível 'ressaca' da equipe após a conquista do Campeonato Paulista, que completou um mês na última quarta-feira (23). - Vai parecer um discurso armado, mas o Crespo falou a verdade. O São Paulo conquistou o Paulista depois de 15 anos, e se isso aconteceu, é porque é muito difícil. Mas o Paulista já passou, claro que foi muito bom, era o que a torcida estava precisando. E para mim também foi muito bom, futebol também é dia a dia – disse o jogador.
O São Paulo agora volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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