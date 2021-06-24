Benítez admite má fase do São Paulo: 'Sabemos que temos que melhorar'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A fase do São Paulo não é boa, principalmente depois do empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no Morumbi. Sendo assim, são seis rodadas do Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória do Tricolor na competição.

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Em entrevista coletiva após o jogo, o meia Benítez admitiu a má fase da equipe de Crespo e deu a receita para o time melhorar nos próximos jogos.

Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Hoje estamos no momento que ninguém quer estar, mas sabemos que temos que melhorar, que temos um time muito bom, e que o São Paulo não merece estar onde está. Vamos trabalhar para recuperar esse nível que encontramos no semestre que passou – afirmou.

Benítez também fez questão de afastar uma possível 'ressaca' da equipe após a conquista do Campeonato Paulista, que completou um mês na última quarta-feira (23). - Vai parecer um discurso armado, mas o Crespo falou a verdade. O São Paulo conquistou o Paulista depois de 15 anos, e se isso aconteceu, é porque é muito difícil. Mas o Paulista já passou, claro que foi muito bom, era o que a torcida estava precisando. E para mim também foi muito bom, futebol também é dia a dia – disse o jogador.