futebol

Benfica x Tondela: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Jorge Jesus já se mostrou descontente com a terceira colocação e busca subir na tabela. Visitantes querem se afastar da zona de baixo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:03

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Após Jorge Jesus mostrar descontentamento com o empate, o Benfica quer subir ainda mais na tabela. Na terceira colocação, os Águias recebem o Tondela pelo Campeonato Português, nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSAntes da partida, o comandante do Benfica, Jorge Jesus, falou sobre o que espera do jogo.
- A resposta é sempre a mesma: ganhar. O Tondela já demonstrou qualidade noutros estádios, como no do nosso rival [FC Porto], onde marcou três gols. É um adversário que temos de olhar com respeito, mas queremos voltar às vitórias. Nos últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos com o Santa Clara. O que vai acontecer no jogo? O que acontece normalmente quando o Benfica joga em casa e fora: uma equipa com uma estratégia defensiva e a tentar surpreender no contragolpe e na bola parada, e o Benfica tem de ser melhor do que o adversário em todos os momentos do jogo, impor-se e ganhar. Se pudermos ganhar com nota artística, melhor, porque no Benfica só ganhar não chega. É isto que pretendemos fazer e é para isso que trabalhamos durante a semana, quando temos tempo para treinar.
FICHA TÉCNICA
Tondela x BenficaData e horário: 08/01/2021, às 16h (horário de Brasília)Local: Estádio da Luz (Benfica, POR)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
TondelaNiasse; Almeida, Tavares, Martinez, Ferreira; Pedro, Grau, Augusto; Agra, Gonzalez, Murillo
Desfalques: Filipe Ferreira e Rafael Barbosa (lesionados); Bebeto (suspenso)
BenficaVlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt, Everton; Pizzi; Nunez
Desfalques: André Almeida (lesionado); Gonçalo Ramos, Haris Seferovic e João Ferreira

