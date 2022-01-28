Benfica x Sporting: onde assistir, horário e escalações da final da Taça da Liga Portuguesa

Um dos maiores clássicos de Portugal vai decidir o novo campeão da Taça da Liga, neste sábado. Em Leiria, Benfica e Sporting duelam na final do torneio, às 16h45 (horário de Brasília). Atual campeão, os Leões querem o quarto título do torneio, enquanto os Encarnados são os maiores vencedores da competição, com sete.+ Agora vai! Lyon aceita proposta e Bruno Guimarães é vendido ao Newcastle por R$ 245 milhões

As duas equipes vem de momentos irregulares na temporada. A saída de Jorge Jesus do comando do Benfica não surtiu muito efeito e a equipe ainda não engrenou no Campeonato Português, onde é 3º, com 44 pontos. Já o Sporting perdeu dois dos últimos três jogos na Liga NOS e viu o Porto disparar na liderança.

- Eu acredito que, num futebol moderno, as equipes têm que ter a capacidade de jogar em vários sistemas táticos. Nós vamos trabalhar nisso, de forma a conseguirmos tirar partidos das nossas forças e das fragilidades do Sporting - disse o técnico do Benfica, Nelsón Veríssimo, sobre o sistema de três zagueiros do Sporting.

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- A responsabilidade está repartida pelos dois clubes, que são ambos grandes. Isso pode ajudar a tirar algum do nervosismo. Vai ser um jogo completamente diferente. É uma final com um grande clube. É 50-50 para cada lado e queremos vencer o jogo. Estou confiante que o vamos fazer - comentou o técnico do Sporting, Ruben Amorim.

FICHA TÉCNICA:Benfica x Sporting

Data e horário: 29/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Dr. Magalhães Pessoa (Leiria, POR)Onde assistir: FOX Sports

Benfica provável escalação:Odysseas Vlachodimos; Valentino Lazaro, Jan Vertonghen, André Almeida, Alejandro Grimaldo; Gilberto, Julian Weigl, Joao Mario, Pizzi; Roman Yaremchuk, Everton

Sporting provável escalação:Antonio Adan; Sebastian Coates, Goncalo Inacio, Zouhair Feddal; Ricardo Esgaio, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Pedro Goncalves, Pablo Sarabia, Paulinho