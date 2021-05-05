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futebol

Benfica x Porto: onde assistir e prováveis escalações

Duelo do Campeonato Português colocará segundo e terceiro colocados frente a frente. Ambos precisam vencer para continuar sonhando com título...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 15:25
Crédito: AFP
Um dos grandes clássicos de Portugal ocorrerá nesta quinta-feira. Em casa, o Benfica recebe o Porto, às 14h30 (de Brasília). Ambas as equipes precisam vencer para continuar sonhando com o título do Campeonato Português.
Antes da partida, Jorge Jesus, treinador do Benfica, falou sobre o que espera do clássico.- É mais um clássico. São sempre grandes duelos de parte a parte, sempre com um resultado imprevisível. Nestes jogos não conta quem está mais à frente ou mais atrás [na classificação]. Vai ser um jogo bem disputado e equilibrado. O Benfica está superconfiante face ao que tem feito, principalmente nesta segunda volta do Campeonato. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar, como contra todos os adversários. Este não foge à regra. Respeitamos o nosso rival, sabendo que, durante o jogo, nos vai criar alguns problemas. Tudo se enquadra no que é um jogo entre duas grandes equipas.
FICHA TÉCNICABenfica x PortoData e horário: 06/05/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio da Luz (Lisboa, POR)Onde assistir: ESPN 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBenficaLeite; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Gonçalves, Weigl, Pizzi, Grimaldo; Silva, Seferovic, Éverton
PortoMarchesín; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Diaz, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi

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