Benfica x Porto: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, Jorge Jesus, treinador do Benfica, falou sobre o que espera do clássico.- É mais um clássico. São sempre grandes duelos de parte a parte, sempre com um resultado imprevisível. Nestes jogos não conta quem está mais à frente ou mais atrás [na classificação]. Vai ser um jogo bem disputado e equilibrado. O Benfica está superconfiante face ao que tem feito, principalmente nesta segunda volta do Campeonato. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar, como contra todos os adversários. Este não foge à regra. Respeitamos o nosso rival, sabendo que, durante o jogo, nos vai criar alguns problemas. Tudo se enquadra no que é um jogo entre duas grandes equipas.