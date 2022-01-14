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Benfica x Moreirense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

De técnico novo em 2022, os Encarnados seguem à caça do líder Porto na competição...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 17:31

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 17:31

Sete pontos atrás do líder Porto, o Benfica segue à caça dos Dragões no Campeonato Português. Neste sábado, os Encarnados recebem o Moreirense no Estádio da Luz, pela 18ª rodada da competição, às 15h. A equipe de Nelson Veríssimo também está três pontos atrás do vice-líder Sporting.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
Vindo de uma vitória sobre o Paços Ferreira, que abriu o ano de 2022, o Benfica busca uma sequência de vitórias no torneio após irregularidade com Jorge Jesus. Na reta final de 2021, com o Mister, os Águias perderam para o rival Porto, tanto na Liga NOS, quanto na Taça de Portugal. Veríssimo projetou o duelo contra a equipe de Ricardo Sá Pinto.
+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’
- Esperamos uma equipa competitiva. Recentemente também mudou de comando técnico, vem de uma vitória fora de casa frente ao Vizela. Acreditamos que possam jogar num bloco mais fechado, médio/baixo, com algumas saídas em transição, no nosso erro, mas, acima de tudo, reconhecer qualidade e capacidade ao Moreirense, que, certamente, nos vem causar dificuldades ao Estádio da Luz. Primeiro, foco naquilo que temos de fazer, na nossa capacidade individual e coletiva, obviamente que a ambição passa por receber o Moreirense e conquistar mais três pontos na nossa caminhada - disse.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Moreirense
Campeonato Português - Rodada 18Data e horário: 15/01/2022, às 15h (de Brasília)Local: Estádio da Luz (POR)Árbitro: Rui CostaOnde assistir: ESPN 2
Benfica provável escalação:Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Almeida; Silva, Mario, Weigl, Everton; Ramos, Yaremchuk. Técnico: Nélson Veríssimo
Moreirense provável escalação:Kewin; Santos, Vitoria, Jorge; Paulinho, Pacheco, Soares, Conte; Yan, Silva, Martins. Técnico: Ricardo Sá Pinto
Crédito: BenficaéoterceirocolocadonoPortuguês,atrásdePortoeSporting(Foto:Divulgação/Benfica

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